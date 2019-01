School: letterlijk een toevluchtsoord

GASTOPINIEOp werkbezoek bij 2College EOA in Oisterwijk, waar kinderen van vluchtelingen taalonderwijs krijgen. Een wereld die ik niet kende: er ging een wereld voor me open.

door Lucy Reijnen

Vluchtelingen zijn vaak negatief in het nieuws. Ze worden geassocieerd met terroristen of met personen met een criminele inslag, die hier naartoe zijn gekomen om te profiteren. Dat is niet alleen jammer, maar ook schadelijk. Het is jammer, omdat het een eenzijdig beeld is dat niet strookt met de werkelijkheid. Het is schadelijk, omdat ons beeld daardoor vertroebeld raakt, waardoor deze groep mensen door onze (voor)oordelen niet altijd goed bejegend wordt.

Met collega Sanne Oreel was ik op werkbezoek bij de 2College EOA-school in Oisterwijk waar de eerste opvang van anderstaligen plaatsvindt. In een asielzoekerscentrum (AZC) zijn toestanden soms schrijnend. Bewoners kunnen in de war zijn en angstig. Logisch als mensen maandenlang met kleine kinderen op de vlucht zijn geweest, onderweg overvallen zijn, beroofd en verkracht. Als ze een barre overtocht in een overvol bootje gemaakt hebben en in vluchtelingenkampen gezeten hebben met nauwelijks basale voorzieningen.

Ik was benieuwd naar de school. Want na alles wat ze hebben meegemaakt gaan de kinderen ‘gewoon’ naar school. Ik wilde weten hoe er gewerkt wordt met die verschillende, getraumatiseerde leerlingen. Ik heb een inkijkje gekregen in een wereld die ik niet kende: er ging een wereld voor me open. Ik gun deze kinderen een fijn en veilig nieuw thuis toe. Voor alle anderen: stel je beeld bij en gun deze kinderen de veiligheid waar ze recht op hebben.

Waar is jouw huis?

,,Ja! Ja!”, roept Jafaar. ,,Ja! Juf! Kijk. Huis.” Jafaar heeft zijn huis gevonden, zijn lijf is gespannen. Tyrin en Naoufal kijken mee, kloppen hem op zijn schouders en lachen opgewonden met hem mee. De jongens volgen de vinger van Jaafar die wijst op het scherm. Ik zie hoe hij verder probeert in te zoomen op Google Earth. Het beeld kantelt en zoomt uit. ,,Juf!”, roept Jafaar, ,,Juf!”

Juf Liesbeth van 2College-EOA Oisterwijk helpt en herstelt het beeld. ,,Waar is jouw huis?”, vraagt ze. ,,Waar je vroeger woonde?” Met vroeger bedoelt ze een klein jaar geleden, toen Jafaar nog in Eritrea woonde. ,,Waar ging je naar school?” Jafaar zoekt met de muis en stopt bij een veldje. ,,Hier. Spelen. Voetballen. Vrienden”, zegt hij. ,,Ging je hier vroeger voetballen met vrienden?”, vraagt juf Liesbeth.

,,Het verleden is niet weg”, zegt Liesbeth later. ,,Ik wil het niet wegstoppen. Door er ‘gewoon’ over te doen, krijgt het niet zo’n lading en blijft het bespreekbaar.” Veiligheid, structuur en respect zijn belangrijk. Liesbeth stimuleert leerlingen Nederlands te praten. Ze herhaalt vaak en haalt steeds opnieuw leerlingen terug naar de les. Ze is heel geduldig, luistert naar wat ze zeggen en proberen te zeggen.

Serieus bezig

,,Deze jongeren zijn zo gemotiveerd”, zegt Inge van de alfabetiseringsgroep, ,,ze zijn heel serieus bezig met het leren van de taal.” In de klas komen de leerlingen naar ons toe, geven een hand, noemen hun naam, het land waar ze vandaan komen en hun leeftijd. Ze zijn duidelijk trots wanneer ze dat goed lukt. Sommige leerlingen zijn nog maar pas in Nederland.

Alfabetisering is het belangrijkste doel. Er wordt gewerkt aan taalverwerving, leren lezen en schrijven en het uitbreiden van de woordenschat. Ze hebben 16 uur Nederlands per week. ,,Daarnaast kunnen mentoren lessen zelf invullen en is er ruimte om een uitstapje te maken en het geleerde Nederlands ‘in het echt’ toe te passen”, zegt Inge. ,,Dat is belangrijk want zo draag je impliciet ook normen en waarden over. Goedendag zeggen als je een winkel binnenkomt. Op je beurt wachten.”

In de pauze valt ons op dat kinderen rustig in de gezamenlijke ruimte zitten. Er is geen surveillance. ,,Niet nodig”, vertelt teamleider Els Schults. ,,We surveilleren alleen wanneer het moet. Er is dan iemand van ons op de pauzeplaats.”

Merkbaar

Leerlingen blijven zo’n twaalf weken hier. De samenstelling van de groepen wisselt voortdurend. Voor de klas betekent dit dat er steeds leerlingen instromen en anderen vertrekken. Dat is merkbaar in de les van juf Liesbeth. De leerlingen vragen waar Marouan is. Liesbeth vertelt dat Marouan verhuisd is. Zijn familie heeft een huis gekregen in Vught.

,,Aaah, jammer”, zegt Rabia, ,,geen dag-zeggen. Geen afscheid. Niet uitzwaaien.” ,,Ja, zonde dat we geen afscheid hebben kunnen nemen”, zegt Liesbeth. ,,Het ging ineens heel snel.”

Tien minuten later gaat de deur open en stapt Marouan binnen. Een golf van emotie, verrassing en enthousiasme gaat door het lokaal. Er wordt geklapt en gejoeld. Marouan deelt high fives uit. Zijn mentor legt uit dat er iets mis was met formulieren. Marouan blijft nog een week. Het hartelijke welkom doet Marouan stralen. Hij schuift aan, pakt zijn map, en de les gaat verder.

Sanne en ik kijken elkaar verbluft aan. Deze kinderen zijn dit gewend, accepteren wat er gebeurt en gaan over tot de orde van de dag. Wanneer we onze bezoekerspas hebben ingeleverd en ‘uitgeschreven’ zijn door de AZC-beveiliging, praten we nog even na. ,,Weet je”, zegt Sanne, ,,het is hier zo harmonieus. Er is geduld, ze nemen tijd. Bij ons ervaren sommige docenten zoveel zaken als een probleem. Terwijl...”, ze zoekt naar woorden, ,,ik denk nu: wat is daar het probleem van?”