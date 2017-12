Schippert katholiek met ethiek?

Ik vrees dat we de verklaring moeten zoeken in een fundamenteel verschil in hoe mensen aankijken tegen overheidsmacht, in het bijzonder de macht over het recht. En bovendien, dat dit verschil een erfenis is van twee godsdiensten die elkaar in de Nederlanden eeuwenlang hebben bestreden: het protestantisme en het katholicisme. In het protestantisme is rechtsmacht altijd zichtbaar aanwezig in de plaatselijke gemeente. Als je je daaraan wilt onttrekken, moet je je verzetten, de confrontatie aangaan, je uitspreken met goede argumenten, desnoods een andere kerk beginnen met een ander geloof en andere overheid. In het katholicisme is rechtsmacht altijd ver weg; die zetelt in Rome, omgeven door pracht en praal. Je daarmee meten is bij voorbaat kansloos.