‘Schilderijen Van Gogh horen thuis in Brabant’

Rechtvaardig

Ik vraag me af wat de publieke opinie zou zijn, als het Anne Frank Huis in Breda was opgetuigd? Natuurlijk, Van Gogh is uitgegroeid tot internationale meesterkunstenaar die vanuit dat oogpunt wellicht een hoofdstedelijke residentie rechtvaardigt. Maar vanuit verschillende andere perspectieven (toeristisch en economisch) is een plek in Brabant meer dan plausibel. En vanuit historisch perspectief zelfs rechtvaardig. Geen twijfel, doen.

Ton Jaspers, Rucphen

Goed voor Brabant

Natuurlijk hoort Van Gogh in Brabant thuis! Geweldig idee! In de buurt van Eindhoven Airport (goede bereikbaarheid!) zijn vast wel een paar megastallen die een andere bestemming kunnen krijgen. Alle Brabanders en bezoekers van Brabant gelukkig: geen stank meer van varkens of pluimvee, mogelijk meer inkomsten voor de provincie om de andere houders van megastallen uit te kopen en daarmee Brabant weer aantrekkelijk en gezond te maken. En er is vast ook een mooie verbindende tour te ontwikkelen tussen alle Van Gogh-locaties, van Zundert tot en met Nuenen.

Quote Daarom vind ik dat er een grotere soort van Platte­lands Van Goghmuseum met medemense­lij­ke, landelijke en natuurrij­ke Van Gog­h-kunst in zijn geliefde Brabant moet komen Herma Weerstra-Visser, Ermelo Hanny Visser, Eindhoven

In de geest van

Voor mij is kunstschilder Vincent van Gogh een mystieke, ietwat ruige, soort van ontdekkingsreiziger met zendingsdrang en interesse voor de Franse taal. Iemand die zichzelf niet altijd begreep vanwege de sombere waanvoorstellingen die hij regelmatig had. Hij was een zoekende, kritische, lerende ziel die niet vastgepind wilde worden.

Hij hield van het buitenleven, vooral van het platteland van Brabant en leerde ook veel van Europa en de verdere wereld, maar trok zich ook graag terug. Daarom ook vind ik dat er een grotere soort van Plattelands Van Goghmuseum met medemenselijke, landelijke en natuurrijke Van Gogh-kunst in zijn geliefde Brabant moet komen. In Amsterdam zouden dan de kosmopolitische kunstwerken van Van Gogh, samen met die van andere schilders, tentoongesteld kunnen worden. Niet vastpinnen in één museum dus, helemaal in de geest van kunstenaar Vincent van Gogh, die zelf 27 keer veranderde van woonplaats.

Herma Weerstra-Visser, Ermelo

Te klein

Ik vind niet dat het museum in Brabant moet komen. Het staat op een prachtige locatie in Amsterdam. Brabant is te klein voor zo’n groot museum. Laat de toeristen maar een weekendje naar Brabant komen om te zien waar Van Gogh zijn jonge jaren doorbracht. Prachtige natuur. Kunnen wij als Brabanders geregeld Amsterdam bezoeken. Superleuke stad.

Quote Het toerisme wat voor Van Gogh naar Nederland komt, is in Amsterdam beter op zijn plek Gert-Jan Jansen, Oosterhout José Haneveer, Breda

Hoofdstad

Ik ben van mening dat wij het Van Goghmuseum in onze hoofdstad moeten laten. Het toerisme wat hiervoor naar Nederland komt, is daar beter op zijn plek. Hulpdiensten zijn er ook beter op ingericht. Zundert moet een gezellig dorp blijven zonder toeristenstroom.

Gert-Jan Jansen, Oosterhout

Recht aan historie

In 1964 kwam koningin Juliana naar Zundert om daar op het Van Goghplein het bronzen beeldhouwwerk van Zadkine te onthullen. Het staat er nog altijd. Niemand in Brabant vond het in die periode interessant om de aandacht voor Van Gogh in Brabant groter te maken. Achteraf een gemiste kans. En dus kwam er in 1973 een Van Goghmuseum in Amsterdam. Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft inmiddels diverse werken van Van Gogh in bezit, net als het museum in Amsterdam en het Kröller Müller op De Veluwe. Van Gogh had nooit een binding met deze locaties, wel met Zundert, Etten-Leur, Tilburg en Nuenen. Daar is geen enkel origineel werk van Van Gogh te zien. De historische plekken waar Vincent vertoefde zijn er nog aanwezig, dus wat zou het mooi zijn als de drie musea af en toe eens naar Brabant zouden afreizen ‘met een Van Gogh onder hun arm’. Op bruikleenbasis uiteraard, maar zo komt Vincent terug op de Brabantse plekken waar hij leefde en werk-te. En daarmee doe je meer recht aan de historie rond Van Gogh dan nu. Het zou ook een welkome financiële impuls zijn voor de vrijwilligersprojecten in Zundert, Etten-Leur, Nuenen en Tilburg.

Frans van Hoof, Prinsenbeek

Collectie spreiden

In de jaren 60 zou zijn geboortedorp Zundert de meest logische keuze voor het Van Goghmuseum zijn geweest. Massa’s toeristen, hotels. Het zou de Van Gogh-dorpen onherkenbaar veranderd hebben. We zouden precies dat verliezen wat Van Gogh zo bijzonder vond aan Zundert en Brabant. Hijzelf zou gruwelen van die veranderingen.

Als toerist is het geweldig te zien waar hij zijn inspiratie vandaan haalde. Het behoud van dat erfgoed, landschapselementen en gebouwen zou prioriteit nummer één moeten zijn. Het zou leuk zijn een deel van zijn collectie te verspreiden, zodat het Brabantse verhaal aan de hand van zijn brieven en schilderijen verteld kan worden op diverse locaties. Beveiligingstechnisch en financieel een hele uitdaging, maar wie weet?