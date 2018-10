Scheefwoners krassen niet zomaar op

door John Bindels

Opnieuw gedoe rondom zogenoemde ‘scheefwoners’. De commotie daarover duurt al ruim vijftig jaar. In 1966 schreef ik er als jong journalist al een commentaar over in een zuidelijke krant. De regering maakte zich toen sterk voor een opschuifbelasting. Wie een huurhuis bezet hield dat voor lagere inkomens was bestemd, zou daarvoor financieel worden gestraft. Doel: opkrassen uit die sociale woning en verkassen naar elders.

Waar moet dat ‘elders’ dan zijn als er geen passend aanbod is, was destijds de kernvraag. Want ook toen werd er in het hele land te weinig gebouwd voor die opschuivers. Het ‘boete’-voorstel van de opschuifbelasting kwam dan ook niet door het parlement.

Markthuur

Volledig scherm Nederland heeft Europees gezien een gemiddeld aantal koopwoningen, maar veel sociale huurwoningen en weinig vrije sector woningen. © AD Graph Herhaaldelijk hebben kabinetten daarna geprobeerd scheefwoners aan te pakken. Daar zat onder meer een voorstel bij om ze voor-taan de ‘markthuur’ te laten betalen. Daaronder werd het bedrag verstaan dat zo’n sociale woning aan huur zou moeten opbrengen als die van rijkswege niet dik werd gesubsidieerd, zoals toen gebeurde. Maar ga maar eens na waar die scheefwoners zitten... Die hielden zich wijselijk stil en bleven uiteindelijk ongemoeid goedkoop wonen. Vooral in steden als Amsterdam, waar linkse besturen jarenlang hoofdzakelijk sociale woningen voor lagere inkomens lieten bouwen, was de ongrijpbaarheid van die ‘woonprofiteurs’ een ramp.

Er ging geen regeringsperiode voorbij of het probleem kwam aan de orde. Ondertussen zorgden golfbewegingen in de nationale conjunctuur ervoor dat in tijden van economische recessie verhuizen voor scheefwoners steeds minder haalbaar werd. Bijvoorbeeld doordat de hypotheekrente in 1981 tot 13,4 procent opliep. Of omdat een crisis de werkloosheid met bijbehorende ontslagregen aanjoeg.

Privacy

te geven John Bindels De discussie leefde weer op nadat het digitale tijdperk zijn intrede deed en de maatschappij een nieuwe wending gaf. Het koppelen van bestanden werd mogelijk. Dat bracht politici op het idee scheefwoners op te sporen met behulp van inkomensgegevens. Als je weet wat iemand verdient, kun je daaruit afleiden of hij al dan niet terecht een sociale woning huurt. Om dat vast te stellen zijn in de loop der jaren verschillende huurgrenzen (eigen aandeel) gaan gelden, waarboven huursubsidie wordt verleend.

Maar omdat tegelijkertijd de privacywetgeving een rol ging spelen, bleek ook die oplossing niet haalbaar. Woningbouwcorporaties voelden er niets voor persoonlijke gegevens van huurders prijs te geven, laat staan in de rol van boete-incasseerder te worden gedrukt.

Wat nu?

En weer volgde een aantal stille jaren. Er kwam weliswaar een kleine extra huurverhoging voor scheefwoners, maar die had verre van een wegjaag-effect. Ook niet nadat de hypotheekrente sterk daalde. En die ‘bezetters’ bleven vooral zitten toen na de meest recente economische crisis de woningmarkt – zeker in de grote steden – weer explodeerde. Er wordt dezer dagen zelfs alweer met koopwoningen gespeculeerd.

Quote Ook nu is de vraag of het haalbaar is scheefwo­ners op deze manier tot verhuizing te ‘dwingen’. John Bindels Omdat de bereikbaarheid en de hoogte van hypotheken vooral voor jongeren met lage inkomens drempels opwerpt, en scheefwoners een uitwijk naar sociale huurwoningen blokkeren, staan die ‘profiteurs’ aan de schandpaal.

Vanuit de huidige coalitie borrelde daarom een onuitgewerkt voorstel op dat in 1966 al luchtfietserij was gebleken: wie ten onrechte scheefwoont zou meer moeten gaan betalen met als doel dat hij opkrast uit een sociale huurwoning. Daarbij is een bedrag van ‘enkele honderden euro’s’ extra huur gevallen.

Ook nu is de vraag of het haalbaar is scheefwoners op deze manier tot verhuizing te ‘dwingen’. Ten eerste kan zo’n ‘profiteur’ door allerlei oorzaken zijn baan verliezen of failliet gaan en terugvallen op een aanzienlijk lager inkomen. Dan woont ie dus niet meer scheef.

Druk

Los daarvan is het maar de vraag hoe een rechter denkt over zo’n woonboete en het doel daarvan. Want daarmee wordt discutabele druk uitgeoefend op scheefwoners om ze te laten verhuizen naar een particuliere huurwoning, die er dan wél moet zijn, of naar een koophuis met een opgefokte prijs.

Volledig scherm © ANP XTRA En hoe worden die scheefwoners uit het sociale huurdersbestand gezeefd? Wie moeten daar volgzaam aan meewerken, zonder verstrikt te raken in de ingewikkelde wet- en regelgeving? Maar nog belangrijker: zijn er wel voldoende betaalbare alternatieven beschikbaar voor gedwongen ‘opschuivers’?

En als die er al zouden zijn, dan kun je als overheid toch moeilijk verwachten dat een huurder zijn sociale contacten in zijn leefomgeving opgeeft, gedwongen van baan verandert of dat een gezin met schoolgaande kinderen zich zonder slag of stoot uit zijn vertrouwde omgeving laat rukken.

Daarover is het laatste (juridische) woord nog niet is gezegd, kan ik u voorspellen. Scheefwoners zijn tenslotte geen mariniers die een verhuisbevel moeten gehoorzamen.