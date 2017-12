Schandalig dat burgemeester een vonnis negeert

Volledig scherm Eigenaar Cees Engel en zoon Jan komen kijken als het laatste veld van Fort Oranje wordt ontruimd, maar ze mogen de camping in Rijsbergen niet op. © ron magielse / pix4profs

Fort Oranje

Wordt er van alle kanten geroepen dat de overheid eerlijk moet zijn, om te voorkomen dat burgers zich niet nog meer van de politiek afkeren, ligt de burgemeester van Zundert dwars na een uitspraak van de rechtbank, die campingeigenaar Engel het recht geeft zijn domein te bezoeken.

Als de rechtbank vonnis heeft gedaan, dient iedereen dat te respecteren. Dat de CDA-burgemeester zich daar niets van aantrekt, is schandalig. Zij blijft maar procedures uitlokken en de burgerij van Zundert moet uiteindelijk betalen. Ik vraag de gemeenteraad Breda níet te participeren in de schuldenlast. Laat de burgemeester van Zundert de boel zelf maar afhandelen. Al heb ik wel medelijden met de bewoners van die gemeente.

Nico Elshof, Breda

Staking basisonderwijs

Met verbazing las ik columns en berichten over de staking in het basisonderwijs. Salarissen zijn te laag, klassen te groot en de werkdruk te hoog, wordt geroepen. Sommige zaken zijn misschien waar, maar Nederland heeft meer problemen, zoals zorg en veiligheid. Je zult als nachtzuster in een verpleegtehuis alleen voor dertig hulpbehoevende ouderen moeten zorgen... En moeten we ons ook niet schamen voor al die voedselbanken in ons rijke landje?

Is al dat geklaag in het onderwijs wel terecht? In een brief van voormalig minister Dekker van 20 januari 2016 aan de Tweede Kamer – die de Universiteit van Tilburg de groepsgroott in het basisonderwijs liet onderzoeken –, las ik dat in 2013, ’14 en ’15 de gemiddelde groepsgrootte ongeveer gelijk was met 23,3 leerlingen. En dat minder dan 6 procent van de groepen meer dan 30 leerlingen telde. Met de daling van het geboortecijfer zijn deze cijfers vast niet gestegen.

De nieuwe regering heeft al ruim 700 miljoen extra uitgetrokken voor het basisonderwijs. Kom, sinterklaastijd is voorbij, laat men in het onderwijs oppassen niet te gaan zwartepieten. Zijn er geen andere opties om de problemen op te lossen. Schoolbesturen schijnen geld op te potten! Hebben ouders wel voldoende invloed op wat er met dat geld gebeurt?

F. van Merrienboer, Oud Gastel

Kwaliteit

Als geboren Bredanaar ben ik al ruim 15 jaar abonnee van BN DeStem. Ik neem een krant om die te lezen, maar dit wordt steeds meer een blad met plaatjes; met meer en grotere foto’s. Ik erger me daaraan. Het is bladvulling zonder al te veel tekst, dat is toch niet de bedoeling van een goede krant. Als dat zo doorgaat, overweeg ik mijn abonnement op te zeggen.