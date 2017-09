Schaf vast contract vooral niet af!

Volledig scherm Barbara Baarsma, Rabo-directeur en SER-lid. Zij kwam onlangs met het idee voor de vijfjarige arbeidscontracten. © Rabobank Blijf met je tengels van die vaste aanstellingen af! Dat vindt het merendeel van de mensen die reageerden op de vraag of arbeidscontracten voor onbepaalde tijd nog wel van deze tijd zijn.

Aanleiding was een idee dat Rabobankdirecteur en SER-lid Barbara Baarsma opperde: laten we voortaan met vijfjarige contracten gaan werken. Dat biedt de flexwerkers van nu iets meer zekerheid, maakt mensen met een langdurige carrière eindelijk wat flexibeler, en bedrijven zullen sneller personeel aannemen omdat ze er niet voor eeuwig aan vast zitten.

Ongelooflijk slecht plan, vinden dus veel inzenders. Het zou een groot deel van de bevolking alleen maar opzadelen met nog meer onzekerheid. Dat zou niet alleen slecht zijn voor het welzijn van die mensen, maar ook voor de economie. Consumenten die zich onzeker voelen, geven minder uit. En wie kan er dan nog een hypotheek krijgen? Banken – sommige lezers wezen daarbij cynisch op Baarsma’s baan – lenen niet aan klanten van wie de inkomstenstroom niet gegarandeerd is.

Er is ook een ander geluid te horen. Dat je leven lang voor één baas werken niet goed zou zijn. Dat werkgevers wel erg veel risico’s van hun personeel moeten opvangen, wat het aannemen van mensen niet vergemakkelijkt. Dat meer flexibiliteit bij werknemers (al dan niet geholpen door overheidspotjes voor omscholing) echt niet verkeerd zou zijn. Toch overheerst de kritiek.

Hieronder een greep uit de inzendingen.

Voor niemand goed

Nee, schaf de vaste aanstelling niet af. Continu de WW in, geen hypotheek kunnen krijgen. En steeds weer moeten inwerken bij een nieuwe baan, dat lijkt me de werkgever ook niet ten goede komen. Kost tijd en geld. Daarnaast zal de motivatie van werknemers verslechteren, aangezien je er na vijf jaar toch weer uit moet.

Marlous de Vries, Breda

Maak er 7 van

De optie voor 5 jaren is wellicht te kort, daar zou 7 jaren van gemaakt kunnen worden. Om enerzijds de werknemer enige zekerheid te bieden en anderzijds een werkgever de kans te geven talenten binnen de onderneming te houden, zou m.i. de optie moeten bestaan om een dergelijk contract met maximaal 2 termijnen te verlengen of eventueel één maal 7 jaren en één maal 5 jaren. Men zal ook nog eens kritisch naar het ontslagrecht moeten kijken.

Elizabeth von Hohenzollern, Bergen op Zoom

Sneller van ouderen af

In haar betoog stelt Baarsma terecht dat de arbeidsmarkt gemoderniseerd dient te worden. De flexibilisering is, mede door de financiële crises, in volle opmars. Vijfjarige contracten bieden dan in ieder geval een schijn van zekerheid. Er vallen echter ook kanttekeningen bij te plaatsen.

Ten eerste, voor job-hoppende jongeren die doorgaans geen decennia in dezelfde baan blijven, kan het een uitkomst zijn. Maar alleen als de financiële sector hen dan tevens in staat stelt tegen gunstige voorwaarden in aanmerking te komen voor langere termijn leningen zoals een hypotheek, zodat zij stabiele toekomstplannen kunnen maken.

Ten tweede, de cijfers rondom langdurige werkloosheid onder werknemers vanaf 45 jaar zijn schrijnend en er lijkt vooralsnog geen zicht op verbetering met het huidige beleid. Helaas beschouwt niet elke werkgever zijn werknemers als ‘unieke talenten’, zoals Baarsma hoopt.

Vijfjarige contracten zullen in de realiteit werkgevers sneller in staat stellen van oudere – duurdere – werknemers af te komen. Het is maar de vraag of deze vijfjarige schijnzekerheid zal opwegen tegen de kosten voor de maatschappij wanneer deze oudere werknemers langdurig aan de kant komen te staan.

Mark van Overveld (bestuurslid Wetenschappelijk Bureau 50Plus), Roosendaal

Ontslagvergoeding

De duur van de arbeidsovereenkomst is niet het probleem. Dat de werkgever twee jaar loon moet doorbetalen bij ziekte is het probleem. Bij een burn out of bedrijfsongeval misschien nog te rechtvaardigen, maar bij kanker, sportblessures of een verkeersongeval kan niemand uitleggen waarom de werkgever loon moet doorbetalen. Natuurlijk moeten ook die mensen een redelijk inkomen hebben tijdens hun ziekte en herstel, bijvoorbeeld 80 procent van normaal, maar dat moet uit een gezamenlijke pot komen.

Daarnaast hebben we een eenduidig beheersbare ontslagregeling nodig. Een soort vaste kantonrechtersformule waar geen rechter aan te pas komt. Bijvoorbeeld jaarsalaris (max. € 250.000) x (max. 5) dienstjaren x 10 procent. Na drie jaar en een bruto jaarsalaris (incl. vakantietoeslag) van 40.000 euro dus een ontslagvergoeding van 12.000 euro bruto. En voor de dikbetaalde directeur met een jaarsalaris van 3 ton na 5 jaar een maximale ontslagvergoeding van 125.000 euro.

Harrie Gooskens, Breda

En de Rabobaas zelf?

Rabobankdirecteur Barbara Baarsma noemt een arbeidscontract voor maximaal een jaar of vijf de toekomst. Wat voor arbeidscontract heb jij, Barbara? Wat heb je vast laten leggen als je het veld moet ruimen bij de Rabobank? Uit hoeveel cijfers bestaat dat bedrag?