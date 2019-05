‘Rutte vertelt pertinente leugens’

Rutte en pensioenen

Naar aanleiding van het artikel over de aanwezigheid van premier Rutte bij de Ochtendshow To Go op de redactie en zijn uitspraken daar over pensioenen het volgende: Rutte beweert dat door de lage rente de fondsen onvoldoende groeien om in de toekomst pensioenbetalingen te kunnen garanderen. Dit is een pertinente leugen! Bijna alle fondsen hebben, ondanks crisis en lage rente, een rendement behaald van 6,5 procent per jaar. Echter, de door de regering en De Nederlandse Bank opgelegde kunstmatig lage rekenrente van 1,577 procent, zorgt ervoor dat de voor indexering vereiste dekkingsgraad van 110 procent niet wordt gehaald. Zijn opmerking over een nieuw pensioenstelsel werd afgesloten met de opmerking ‘dat we voor een deel de kortingen op pensioenen die nu dreigen, voorkomen.’ Dus kortingen zijn geenszins van de baan, aldus Rutte. Eens te meer blijkt dat met gladde praatjes en een stalen glimlach de burger – niet alleen gepensioneerden – misleid wordt. Waarom komen hiertegen geen massale protesten? Waarom laten we dit op zijn beloop? Kijkend naar de afgelopen dertien jaar is het koopkrachtverlies op pensioenen 25 procent en de toename van reserves in de pensioenfondsen 175 procent!

A. de Gruijter, Roosendaal

Van Nieuwkerk

In 2013 is door de toenmalige regering een convenant gesloten –geen wet! – dat politici en andere publieke personen niet meer mochten verdienen dan de minister-president. De zogenoemde Balkenende-norm. Daarom staan de verdiensten van presentator Matthijs van Nieuwkerk alweer ter discussie. Immers, de NPO is een publieke omroep, waaraan wij allen meebetalen. Recordopbrengsten rondom zijn show via reclamespotjes moeten we terzijde schuiven. De commerciële uitingen rondom de wedstrijden van Ajax brengen nog veel meer op. Edoch, talent is en wordt tegenwoordig extreem bezoldigd. Kijk naar tennis, voetbal, film, atletiek en vooral naar het bankwezen. Als een ceo van een witwasbank een paar miljoen opstrijkt, waar zeuren we dan over?

Ton Schillemans, Breda

Blackgospel

In BN DeStem Magazine van 27 april stond een uitstekend artikel over blackgospel in Nederland. Er werd uitgebreid belicht hoe deze swingende vorm van muziek voor vreugde en energie zorgt bij zowel koorleden als publiek. Goed nieuws voor lezers van dit artikel is dat er ook in Brabant een uitstekend blackgospelkoor te vinden is. Ikzelf zing al meer dan 10 jaar met plezier in een blackgospelkoor uit Tilburg, The Inspirational Community Gospel Choir. Dit koor telt momenteel 44 leden en bestaat nu 25 jaar. We repeteren om de veertien dagen op maandagavond.

Wim Holwerda, Oosterhout

Forum

Hierbij een oproep aan de bewindslieden van het Forum voor Democratie. Wij als kiezers hebben de hoop dat er verandering komt in de houding en besluiten van het toekomstige kabinet. Door het haantjesgedrag van de oprichters, lopen we de kans dat programma zoals dat voor de verkiezingen bekend is gemaakt, helemaal niet of deels kan worden uitgevoerd. Het is reeds moeilijk genoeg om als nieuwe partij een voet tussen de deuren te krijgen met het cordon sanitair dat door de oude partijen wordt gehanteerd. De LPF-situatie is als koren op de molen van VVD, CDA, CU, D66, GroenLinks en PvdD. Als je ziet hoe het gaat met de formatie voor de Provinciale Staten moeten wij, de kiezers, vrezen dat ook hier niets van terechtkomt en zo een groot deel van de kiezers niet of nauwelijks gehoord wordt. In hoopvolle verwachting dat de wal het schip keert en het verstand zegeviert, wacht ik samen met mijn medekiezers op ‘de uil’.

Voorbij

De oplossingen van Jan de Bont, oud-directeur van Rijkswaterstaat, aangaande het fileprobleem nabij de Moerdijkbrug zijn flauw, bekrompen en stemmingmakend (BN DeStem, 1-5). Met zijn ‘oplossingen’ ontstaat er vanzelf een groter probleem bij Roosendaal en Bergen op Zoom. Het is het bekende kortetermijndenken. Nederland is gewoon te vol met auto’s.

Meneer de Bont, u heeft in uw tijd geprobeerd het verkeer in goede banen te leiden. Helaas moeten we nu concluderen dat dat is mislukt. Dat is niet uw schuld. De tijd heeft de uitgangspunten van toen ingehaald. Uw generatie heeft zijn tijd gehad, doe geen moeite oplossingen aan te dragen voor hedendaagse problemen. Laten we er eerst voor zorgen dat ook de jongere generatie normaal een toekomst kan opbouwen. Als dat mogelijk ten koste gaat van de door uw generatie verworven rechten en vrijheden, moet u maar bedenken dat het óók uw generatie was die de geldende normen en waarden heeft bedacht. Volgens mij hebben we nog werk genoeg dáár verandering in aan te brengen.