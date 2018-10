Rokersbetutteling gaat velen te ver

Grote dank

De tabaksindustrie is uitgegroeid tot een complex van criminele organisaties; niet strafrechtelijk, maar wel in morele zin. Want de tabaksindustrie heeft met uiterste finesse en welbewust zich erop toegelegd rokers in korte tijd verslaafd te maken. Omdat roken zo snel en krachtig verslavend is en omdat het een grote aanslag is op de gezondheid, moeten we er snel een einde te maken. De wreedheid die de tabaksindustrie promoot door producten te koop aan te bieden, wordt gekenmerkt door een verderfelijke hebzucht.

Het is een goed roken te verminderen. Maar wel met het besef dat de generaties die al decennia roken een ‘zware tol betalen’. Maar het grote offer dat de rokende generatie van nu in toenemende mate wordt opgelegd, wordt straks met grote dank aanvaard.

Henk Vinkeles Melchers, Sint-Maartensdijk

Strijd

Het zal een strijd blijven tussen voor- en tegenstanders, omdat het blijkbaar nodig blijft elkaar de wil op te leggen. Luchtvervuiling, fijnstof, activiteiten als TrekkerTreks, autoraces; het kost jaarlijks duizenden doden. In Nederland rijden zo’n 10 miljoen auto’s, dat is minstens twee per huishouden...

Roken is de boosdoener, maar dat we onze klimaatdoelen niet halen is blijkbaar een minder groot probleem. Roken duurder maken lost niets op, het zorgt er alleen voor dat de staatskas gevuld blijft als minder mensen roken. Alles draait om geld. En ondanks dat steeds minder mensen roken, stijgt het aantal kankerpatiënten. We weten al lang waarom, maar stoppen het weg. Het veranderende klimaat is veel dodelijker dan roken, want dat treft rokers én niet-rokers.

Ontmoedigen

De overheid moet alles in het werk stellen roken te ontmoedigen. Want: 1) De gemiddelde roker is dom. Het is namelijk niet slim te kiezen voor een sigaret als je weet dat de kans op het halen van je pensioen vier keer kleiner is dan voor iemand die niet rookt. 2) Het zijn slappelingen. Een beetje doorzetter stopt. Ik ken genoeg mensen uit mijn omgeving die het gelukt is. 3) Het zijn asocialen. Niet-rokers moeten op een terrasje maar accepteren dat hun lunch wordt verpest door een roker langszij. Nooit wordt gevraagd aan anderen of het gewenst is voordat een sigaret wordt opgestoken. 4) Het zijn vervuilers. De achteloosheid waarmee rokers hun peuk op straat gooien is tenenkrommend. Kinderen zien dat en gaan denken dat het normaal is troep op straat te gooien. Wat een slecht voorbeeld!

Een baas mag zich er in mijn ogen best mee bemoeien, maar zij belonen de verkeerde groep. Ik heb altijd geleerd positief gedrag te belonen, dus doe eens iets extra’s voor de niet-rokers!

Ruud Steijger, Breda

Eigen verantwoording

Het is voor iedereen diens eigen verantwoordelijkheid wat te doen met hun gezondheid. De overheid, maar ook werkgevers, hebben daar níets mee te maken. Staatssectretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis, met zijn christelijke achtergrond, denkt op deze manier, gesteund door christelijke partij CDA, met een soort kerkelijke/geloofsdwang een verbod op te mogen leggen. De tijd van betutteling moet maar eens over zijn. Hij mag vinden, en wellicht is dat ook zo, dat roken slecht is, maar dat is ieders eigen keuze. De bemoeienis van de overheid en anderen moet zich richten op andere zaken dan die in de privésfeer.

Marc den Brinker, Steenbergen

Geen belemmering

Ik ben een niet-roker. Wat mensen thuis doen, moeten ze zelf weten. Maar in openbare gelegenheden als scholen, stations, werkplekken en dergelijke wil ik er geen last van hebben. Kan het met aparte rookruimtes of op een onoverdekte plek? Prima. Wat er nu met cafés gebeurt, dat ze de rookruimtes weer moeten weghalen, gaat te ver. Maar als het niet op deze manier kan, mag het roken verboden worden. Dan gaat gezondheid van eenieder boven het rookgenot.

De baas mag een gezonde levensstijl best stimuleren of belonen. Ook als het gaat om overgewicht bijvoorbeeld. Maar buiten werktijd mag je niemand ergens toe dwingen. Zolang je leefstijl het werk niet belemmert, blijft het je eigen keuze.

Betutteling

Ik vind dat we behandeld worden als kleine kinderen. De betutteling. Vandaag is het roken, morgen is het drank en overmorgen is het eten. We zijn volwassenen mensen. Het is ons leven waar we over beschikken. Gaat verder niemand wat aan. Ik leef zoals ik het wil.

Mary van Overveld, Bergen op Zoom

Geen criminelen

Ik vind dat de regering zich niet zo moet bemoeien met de rokers, het zijn geen criminelen! Laat ze zich druk maken om drugsverslaafden en alchoholisten, dit wordt gedoogd. Ieder moet zelf weten of ie rookt of niet. Nederland slaat hierin door. Er wordt gedaan alsof rokers nooit rekening houden met anderen. Maak er niet zo’n drama van, iedereen bepaalt zelf wel hoe hij leeft.