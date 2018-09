Reacties op plan Klaas Dijkhoff: ‘Iedereen wil zich toch veilig voelen in zijn wijk?’

LezersreactiesPremier Mark Rutte liet afgelopen week al weten dat het plan van Klaas Dijkhoff om criminaliteit in achterstandswijken zwaarder te bestraffen geen kans maakt. Een deel van onze lezers ziet er wél heil in.

Het proberen waard

Als er een beter plan is om asociaal en crimineel gedrag in achterstandswijken aan te pakken, is dat fijn, maar het moet ook werken! Het plan van Dijkhof is zeker de moeite waard om te proberen. Wij zien elders in Europa no go-gebieden waar immigranten de boel regeren. Het moet in Nederland zover niet komen!

Yvonne Barendregt, Oosterhout

Gelijke behandeling

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Lijkt me duidelijk toch?

Paul Meijer, Breda

Gedurfd

Het plan van Klaas Dijkhoff is naar mijn mening gedurft en zeker het proberen waard. Zijn visie dat iedereen in Nederland het recht heeft zich in zijn wijk veilig te voelen, is terecht. Je kop in het zand steken, zoals GroenLinks en D66 doen, biedt geen oplossingen. Ik ben van mening dat Dijkhoff dit met alle goede bedoelingen in werking wil stellen. Een mooie opsteker hierbij is hopelijk dat de politie hierdoor meer respect krijgt van omwonenden. Iedereen wil gezellig en veilig wonen.

Begin van het einde

Quote In Amerika is het probleem van de onderklas­se ontstaan uit de beëindiging van de slavernij en het ontbreken van een moreel kompas bij de bovenklas­se Wim Witjes De tegenstelling tussen links en rechts in de politiek lijkt ook in Nederland Amerikaanse vormen aan te nemen. Partijen zoeken steeds nadrukkelijker naar ‘straatvechters’. Daarbij worden smetjes soms voor lief genomen, als de grote mond maar toereikend is om bijvoorbeeld Wilders van repliek te dienen. De recente geschiedenis bewijst dat daar winst inzit: rechts groeit. Trump maakt dit onvoorstelbare waar in de USA.

Wat voor mij enigszins verrassend is, is dat de VVD dit succes wil verzilveren door, wettelijk geregeld, klassenverschil in de Nederlandse bevolking aan te brengen. Kansarmen apart… In Amerika is het probleem van de onderklasse ontstaan uit de beëindiging van de slavernij en het ontbreken van een moreel kompas bij de bovenklasse; wetgeving heeft zich daar, in bijna alle staten, zo nadelig ontwikkeld dat de afstammelingen van de slaven nog steeds veelal in ghetto’s wonen, waar het gezag alleen – massaal – komt bij rellen, en soms bij moordzaken. Zelfs als arbeidsreserve zijn deze mensen nauwelijks meer inzetbaar.

Mijns inziens is dit maximalisatie van het kapitalisme! Ondanks de zogenaamde ‘onbegrensde mogelijkheden’ die de USA zouden kenmerken…Je kunt de dividendbelasting nog zien als een Stratego-spel in het kader van de Brexit, maar klasseverschil in een rechtsstaat is het begin van het einde!

Wim Witjes, Zevenbergen

Absurd

Hoe absurd de stelling is om criminaliteit in achterstandwijken zwaarder te straffen, blijkt als je hem omkeert: De straffen voor vergrijpen in de betere wijken worden dus relatief lichter... Ook VVD, Klaas?

Kees van Eekelen, Made

Onzinnig

Quote Het bevrijden van zwakken en verheffen van onderdruk­ten is sympathiek, maar vergt een bredere aanpak Janek Kostzewa Het lijkt mij een onzinnig plan, omdat je vast kunt stellen dat er momenteel te weinig capaciteit is om de criminaliteit in deze wijken überhaupt aan te pakken. Het Openbaar Ministerie, politie en handhavers hebben wettelijke mogelijkheden genoeg om in probleemwijken op te treden, maar het ontbreekt aan geld, mensen en tijd om daders voor de rechter te brengen. Het is geen kwestie van harder, maar van consequenter straffen. Voor iedereen, zonder aanziens des persoons.

Laten we daar eens mee beginnen en tevens een start maken met het aanpakken van de onderliggende problematiek. Het bevrijden van zwakken en verheffen van onderdrukten is sympathiek, maar vergt een bredere aanpak. In de gehele samenleving, ook internationaal, heeft het neo-liberalisme een aantoonbaar negatief effect op ouderen, zieken, migranten, kinderen en minderheden. Dat lost Dijkhoff op deze manier niet op, ook al heeft de Deen-se aanpak die hij voorstaat wel degelijk effect.

Janek Kostzewa, Terheijden

Verstand

Mijnheer Dijkhoff, eindelijk iemand van de VVD met verstand. Zo’n aanpak had al veel eerder moeten gebeuren. Heel goed.

F. de Waard, Etten-Leur

Werkt niet

De criminaliteit in bepaalde wijken extra zwaar bestraffen, is stigmatiserend en zal niet werken. Beter is om criminelen af te schrikken door de pakkans te verhogen en dat doe je door meer handhavers op straat te laten surveilleren. En boetes verdubbelen kan altijd, maar dan in heel het land. De niet-criminele overtredingen in het verkeer kunnen dan ook meteen worden aangepakt, daar schort het nogal aan. GroenLinks zal dit het begin van een politiestaat noemen, maar nadenkend Nederland zal blij zijn met extra toezicht en met een hogere strafmaat. Dan durft mijn vrouw ook weer in het donker buiten te komen.