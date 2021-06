Rare voorzet

Als PSV in ’87 wél bereid was geweest om een afkoopsom te betalen voor Rinus Michels, dan was niet hij maar Thijs Libregs onze bondscoach geweest. En als de UEFA na het bomincident tegen Cyprus niet met de hand over het hart had gestreken, dan was Nederland er zelfs niet eens bij geweest op het EK. Als Willeke Alberti niet toevallig getrouwd was geweest met Deens international Søren Lerby, dan had zij en niet André Hazes Wij houden van Oranje opgenomen. Je moet er toch niet aan denken.