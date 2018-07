Quads: weren of accepteren?

gastopinie Stank? Bewerk mest in slimme installa­tie

11 juli In de krant verschijnen regelmatig artikelen over de problemen met veehouderij en dan met name de emissie van geurstoffen naar de omgeving. Onlangs ging het over de gebrekkige staat van luchtwassers, en recent een initiatief van de provincie om te komen tot een APK voor stallen.