‘Privacy’ glibbert alle kanten op

door Bert van Roermund

U hebt het vast al vernomen: op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat is de Nederlandse versie van een Europese wet, die onder de afkorting GDPR door de juridische wereld waart. Misschien bent u zelf één van de velen die al maanden bezig zijn om het beheer van persoonsgegevens binnen uw bedrijf, uw school of uw vereniging op orde te krijgen, vóór u op 26 mei de eerste rechtszaak aan uw broek krijgt. Want het is een strenge wet, de AVG, die een hoop bureaucratische rompslomp meebrengt. Zo streng dat ze er in de Verenigde Staten aanvankelijk om moesten lachen, maar sinds de Facebook-affaire niet meer.

Na 25 mei mag de slimmerik die u uw persoonsgegevens aftroggelt in ruil voor een lampjesapp, alleen nog zakendoen als er eerst een risicoanalyse wordt gemaakt, met precieze uitleg over de manier waarop hij die risico’s denkt te vermijden. Voor die analyse is trouwens één van de langste woorden uit de rechtstaal bedacht: ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’. Dat heeft Brussel niet gedaan, maar onze oer-Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens; en ik wed dat ze er geen Neerlandicus bij hebben gehaald.

Recht op arbeid

Behalve rompslomp levert de AVG ook stof tot nadenken op. Om te beginnen moet er een hardnekkig misverstand uit de wereld. Het gaat in deze wet niet om het beschermen van één grondrecht, het ‘recht op privacy’. Waar gaat het wél om? Om de bescherming van alle grondrechten, voor zover ze namelijk aangetast kunnen worden door gerommel met persoonsgegevens. Voorbeeld: als uw ziekenhuis onzorgvuldig omgaat met patiëntgegevens, kunt u in de problemen komen met uw huidige zorgverzekeraar of met een toekomstige werkgever. Waarschijnlijk vindt u dan dat uw recht op gezondheidszorg of uw recht op arbeid wordt aangetast, niet uw recht op privacy. Het gaat in de AVG dus, simpel gezegd, om bescherming van individuele persoonsgegevens. Begrijpelijk maar zeer verwarrend wordt dit vaak afgekort tot ‘privacybescherming’.

Sommigen beweren zelfs dat ‘privacy’ een rechtsvrije ruimte is, waarin we allemaal moeten kunnen doen en laten waar we zin in hebben, of waarin we door iedereen ‘vergeten’ worden. Weer anders spreken we over ‘privacy’ wanneer we mogelijkheden opeisen om ons in vrijheid te ontplooien en ons vervolgens te laten zien als prachtmensen – in de openbare ruimte van Facebook bijvoorbeeld.

Maar het kan nog merkwaardiger. Ook de geheime stem waarmee we bij verkiezingen onze bijdrage leveren aan het publiek belang, wordt wel eens tot ‘de privacy’ gerekend. En daar zouden we dan allemaal ‘recht’ op hebben? En daar zou nu dus bijkomen ‘privacy’ in de zin van ‘een reeks gegevens die eenduidig zijn te herleiden tot een persoon’?

Ik kan er geen chocola van maken. Ik houd het erop dat verwerking van persoonsgegevens met digitale technieken grondrechten kan aantasten op een manier en op een schaal die burgers niet hoeven te dulden, en dat die rechten dus extra beschermd moeten worden. Dat is al ingewikkeld genoeg, ook zonder leenwoorden vol groene zeep.

Ingewikkeld waarom? Omdat het vergaren, verwerken, doorgeven, ja zelfs het verkopen van persoonsgegevens op zichzelf natuurlijk niet verkeerd is. Integendeel, je kunt geen school, ziekenhuis of vereniging draaiend houden, geen product op de markt brengen, geen belasting heffen en geen verkiezingen organiseren, als je geen persoonsgegevens hebt. Ze vormen een schaars goed, dus kun je er ook in handelen. Anders gezegd, vrij verkeer van persoonsgegevens is een wezenlijk element van onze economie. Dat vrije verkeer is het uitgangspunt. Het recht dient dáár op te treden waar dat uitgangspunt in conflict komt met waarden die we tot normen verheven hebben: grondrechten.

Er dient dus een voortdurende afweging te worden gemaakt tussen twee zaken die we allebei willen: ­persoonsgegevens verwerken en persoonsgegevens beschermen. Het is de taak van de overheid ­ervoor te zorgen dat die afweging wordt gemaakt – zie de AVG.

­Vervolgens is het de plicht van ­iedere deelnemer aan het economisch verkeer om haar zelf te maken. Vandaar de rompslomp. En vandaar dat vreselijke woord: gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Maak het Scrabblebord twee keer zo groot, en het past er nog niet op.