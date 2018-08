Preventieve aanpak tegen MC Kings Syndicate roept weerstand op

Mazen van de wet

Breda is een geweldige stad, maar heeft bovengemiddeld veel te stellen met criminaliteit. Het is bewezen geacht dat aanverwante motorclubs criminele intenties hebben. En wanneer dat in deze politiek correcte tijd gezegd wordt, is dat zo. Het is (helaas) het goed recht van deze motorclubs om zich, binnen het kader van de wet, ergens te vestigen. Het is echter eveneens het goed recht van de burgers (en daarmee de burgemeester) om, binnen het kader van diezelfde wet, te proberen dit tegen te houden.

Want wees eerlijk: iedereen weet dat dit voor problemen gaat zorgen. Je kunt het alleen niet hard maken. Maar tegen de tijd dat je dit wel kan, is het te laat. Preventie is beter dan genezen. Zolang dit soort figuren door de mazen van de wet fietsen om zich legaal te houden, zie ik het als taak van de overheid om eveneens de mazen in de wet te vinden om hen tegen te werken. Dat is helaas de wereld waarin we nu leven.

Steven de Groot, Breda

Vrijheidsgevoel

Onschuldig tot het tegendeel is bewezen, mag van mij wel feller worden verdedigd. Dat motorrijders een zweem hebben van zich niet aan de wet willen houden, ligt ook aan het feit dat het aantal regels toeneemt. Mensen met een gevoel van vrijheid gaan hier van nature tegenin. Motorrijders zoeken dat gevoel van vrijheid.

Vrijheid bestaat alleen met eigen verantwoordelijkheid en een grote vorm van eerlijkheid. Deze kenmerken zie je vaak bij deze geviseerde groepen. Er was ooit een politicus die eerlijkheid hoog in het vaandel had staan. Pim Fortuyn werd op zijn laatste reis door Nederland door honderden motorrijders begeleid.

Is de harde aanpak gebaseerd op statistieken? Dan nog wordt er met twee maten gemeten. Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in misdaadstatistieken, maar dat is een taboe.Vandaag zijn het motorclubs, morgen u en ik. Een vermoeden is genoeg. Het zien van de film The Minority Report zou voor iedereen verplicht moeten zijn.

Dolf van de Klundert, Huijbergen

Criminelen

Motorclubs die crimineel zijn, hebben meestal niets met de hobby van doelloos rondjes rijden op motoren van doen. Het zijn criminele bendes die onder de dekmantel van een motorclub alles uithalen wat God (en de wet) verbieden. Daarbij worden zaken als harddrugs- en wapenhandel, diefstal, afpersing en uitbating van vrouwen niet geschuwd. Alles voor dat verrekte geld, want die uitkering is bij lange na niet genoeg om een luxe leven te leiden.

Wat mij als fatsoenlijk Nederlands burger betreft mag het bevoegd gezag best preventief optreden tegen lafaards die zich lid van een motorclub noemen. Indien nodig moet de Wet daar maar op worden aangepast; zijn we gelijk af van de advocatuur met hun tenenkrommende en ergerlijke uitspraken. Let wel, ik breek een lans voor het Openbaar Ministerie als het om criminele motorclubs gaat.

Misbruik bevoegdheden

Een grondbeginsel van ons strafrecht is de onschuldpresumptie: iedereen dient voor onschuldig te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen. Ook in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 6, lid 2) wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Burgemeester Paul Depla van Breda zegt: ,,We gaan deze motorbende koste wat kost tegenhouden in de regio.” De overheid beschouwt zulke zogeheten 1%-motorclubs als criminele motorbendes, waarvan de leden zich buiten de wet stellen. Depla: ,,Die willen we hier niet.” Waar baseert Depla het op dat motorclub Kings Syndicate een criminele bende zou zijn? Heeft de rechtbank een uitspraak gedaan inzake Kings Syndicate, Ron Rodie of de verhuurzaak van motoren van Haverkamp? Nee! Zolang er geen uitspraak is dat zij schuldig zijn, zijn zij onschuldig en worden hier onschuldige mensen geïntimideerd. Ik vind dit eng, heel eng! Deze intimidatie richting onschuldigen (want het tegendeel is niet bewezen!) zie ik als misbruik van bevoegdheden. De geschiedenis laat zien waartoe dat kan leiden…

Ricky Zager, Breda

Oneens met aanpak

Ik ben het totaal niet eens met de aanpak van de overheid. Dit zaagt aan de poten van de trias politica. Alleen een rechter is bevoegd iemand te straffen. Je mag de heer Haverkamp een ex-crimineel noemen, maar dat geeft niog niet het recht hem lastig te vallen. Valt de overheid degenen, en hun familie en vrienden, die miljoenen verduisterden bij Woning-stichtingen ook nog steeds lastig?

John Speekenbrink, Breda

Enge ontwikkeling

Het is een enge ontwikkeling hoe de overheid omgaat met de bestrijding van motorclubs en anderen die ‘zij’ onwenselijk vindt. Een burger die niet op de sympathie van het gemeentebestuur kan rekenen, krijgt alle machtsmiddelen van iemand als Depla tegen zich. Dat is machtsmisbruik. En zoals Depla dat noemt ondermijning, maar dan ondermijning vanuit de rechtstaat.

Criminelen moeten aangepakt worden via justitie en de strafrechter. Zo is dat in Nederland geregeld en op die scheiding van machten mogen we trots zijn.