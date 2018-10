Praat over de dood, zwijgen helpt niet

Op de school van Jan vindt geen herdenking plaats. Met zijn ouders, zijn broers en zusjes heb ik nooit over die rampzalige gebeurtenis gesproken. Het was raadzaam, zeker voor kinderen, om niet over de dood te spreken, maar hem dood te zwijgen en uit zijn buurt te blijven. Je was bang voor hem, want je kwam hem overal en voortdurend tegen. Grootouders woonden bij een van hun kinderen thuis. Kindersterfte in grote Brabantse gezinnen kwam vaak voor. Je wist dat de dood op de loer lag. Een bevlogen engelbewaarder was geen overbodige luxe.