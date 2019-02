‘Politie krijgt de credits, maar beveiliger houdt de dief aan’

Vlucht door raam

In het online artikel over een winkeldief in Roosendaal die probeerde te vluchten via het raam (07-02-2019), mis ik welke rol de beveiliging heeft gehad in deze gebeurtenis. Ik ken de bron van het artikel niet, maar ik ben de beveiliger die aanhouding heeft gedaan en beide winkeldieven op het kantoor van Albert Heijn onder controle heeft gehouden, totdat deze konden worden overgedragen aan de politie. Ik heb het gevoel dat het publiek soms denkt bij het zien van beveiliging in o.a. winkelcentra: ‘Wat doen die hier eigenlijk?’. Ofwel, onze werkzaamheden worden onderschat. Als onze rol in zo’n artikel niet benoemd wordt, kan men zich afvragen: ‘En waar was de beveiliging dan?’. Nu krijgt de politie alle credits, terwijl agenten de aangehouden personen enkel meenemen naar het bureau.

A. Louwagie (beveiliger Scorpions Security BV), Roosendaal

Adempauze

Adempauze bij de overheid? Wat betekent dit? Dat de overheid een half jaar wacht en dan alsnog de schandalig verhoogde boete komt innen? De overheid stelt zich kennelijk boven de wet, want wettelijk is een eerste herinnering gratis, bij de twee-de is een verhoging van € 12,50 toegestaan en bij de derde mag de toeslag € 40 bedragen. Maar verkeersboetes worden al bij de eerste herinnering met 50 procent en bij de tweede herinnering met 200 procent verhoogd! Het moet toch mogelijk zijn met hun volledig geautomatiseerde systeem, een eerste-, tweede- en derde herinnering te sturen met de toeslagen die daar wettelijk voor staan? Wanneer de overheid zich bij boete- en belastinginning nu eens aan de wettelijke regels gaat houden, zouden mensen met schulden misschien niet eens een adempauze nodig hebben.

Martin van Nispen, Rijsbergen

Klimaat

Irene van den Berg schetst in haar rubriek Psychologeld van 14-02-2019 met als titel Drammer een veel te simpel beeld van klimaatcritici: de meesten maken zich net zo veel zorgen en zeggen ook niet dat het wel meevalt. Discussie over klimaatverandering laten zij ook over aan wetenschappers.

Waar de meeste drammers en de critici het over eens zijn, is dat de aarde opwarmt. En ook willen de meeste critici wel toegeven dat de huidige verbranding van fossiele brandstoffen bijdraagt aan die opwarming. Maar hier de verschillen: zelfs als Nederland helemaal CO2-uitstootvrij is, zal dat niets veranderen aan de opwarming van de aarde. De explosieve groei van de wereldbevolking doet de vraag naar welvaart (vliegen, autorijden) toenemen, het laat de ontbossing en het leegvissen van de zeeën doorgaan en grondstoffen raken uitgeput.

China produceert zonnepanelen en windmolens met kolencentrales en produceert net zoveel CO2 in vijf dagen tijd als Nederland in een heel jaar. En vulkanen produceren twee keer zoveel CO2 als Nederland in een jaar. Die CO2 waait ook gewoon over Nederland, al stoten we zelf niets meer uit. En het stijgen van de zeespiegel stopt niet bij Knokke en Emden.

Mijn conclusie is dan ook dat Nederland in de pas moet blijven lopen met buurlanden wat betreft duurzame maatregelen. De huidige klimaatwet is een gevaarlijke utopie, lost wereldwijd niets op en zorgt er enkel voor dat Nederland failliet gaat.

Rob Rijnders, Breda

Chroom-6

De producent en leverancier van de gevaarlijke verf met Chroom-6, waarmee ruim achthonderd mensen in Tilburg hebben gewerkt, blijkt AkzoNobel te zijn. Dit bedrijf heeft al in 2012 waarschuwingen doen uitgaan naar onder andere Defensie en andere overheidsinstellingen. Waarom heeft AkzoNobel zich steeds op de achtergrond gehouden in het schuldvraagonderzoek?

Adri Verwijmeren, Prinsenbeek

Studiedagen

Wie wordt er gelukkig van de studiedagen in het onderwijs? De kinderen die ergens ondergebracht moeten worden? Hun ouders die weer moeten improviseren? De leerkrachten? Zeker niet de parttimers, die eigenlijk vrij zijn en ook moeten improviseren of hun vrije dag liever anders invullen. En ook de fulltimers niet, die erachter komen dat die studiedag een sigaar-uit-eigen-doos is. De kinderen krijgen toch hun verplicht aantal uren les...

Waarom worden studiedagen dan nog steeds op dezelfde, ongedifferentieerde manier georganiseerd? De oplossing: tijd- en plaatsonafhankelijk leren, op eigen niveau via internet. De schoolleiding definieert een onderwerp, teamleden zoeken relevante deelgebieden. Iedereen schrijft – eventueel in koppels of drietallen – een paper over een toegewezen onderwerp en presenteert dit in maximaal 15 minuten tijdens een reguliere teamvergadering.

Het is wetenschappelijk bewezen dat kennis die op deze manier verkregen en overgebracht wordt, het best beklijft. Tip: zoek eens op ‘E-learning leerkrachten basisonderwijs’!