door Ivo Mijland

Eindelijk kwam dan het goede nieuws, zaterdagmiddag 8 september. Lili en Howick mogen blijven. Op Facebook regende het blije berichten. Het is fijn en eerlijk dat Lili en Howick mogen blijven. Maar er is ook iets niet zo fijn. Dat is dat het de politici al die tijd niet om Lili en Howick ging, maar om hun politieke agenda.

De afgelopen weken hebben deze kinderen onnodig extra psychische schade opgelopen. Nee hadden ze en nee konden ze krijgen. Ondanks alle publieke verontwaardiging, moesten ze weg. Want, zo sprak de premier, iedereen voelt de emotie, maar er is een goed besluit genomen. Een besluit waar het kabinet uiteindelijk toch op terugkwam. Waarom niet eerder de hand over het hart?

Maffioos

Staatssecretaris Mark Harbers. © EPA Fijn maar tegelijkertijd maffioos. Zo zie ik de situatie. De kinderen verschenen live op tv, ze schreven een prachtige brief en bedachten dat weglopen ook een manier was om de aandacht op hun schrijnende si-tuatie te richten. Dat terwijl kinderen tijd moeten hebben om buiten te spelen, samen met andere kinderen te sporten en te leren op school. Deskundigen gaven ongevraagde adviezen op de nationale tv. Ze spraken van PTSS en over de gevaren die de kinderen liepen. Staatssecretaris Harbers deed er niets mee. En Mark Rutte liet het lopen.

De keuze om ze alsnog te laten blijven, gaat dus niet over de kinderen. Als de staatssecretaris het voor de kinderen gedaan had, was de uitspraak dat ze mogen blijven veel eerder gedaan. Nu gaat het over angst om de stem van het volk kwijt te raken. Het gaat over de stemmen van de burgers die er ook iets van vinden. Niet over mensenliefde voor twee jonge medeburgers. Dat blijkt ook uit de persverklaring, waarin het vooral gaat over ‘dat ze er alles aan gedaan hebben’, ‘dat Armenië een veilig land is’ en ‘dat de betrokken instanties er alles aan doen’.

Zieltjes

Over de ruggen van Lili en Howick zijn enge spelletjes gespeeld. De VVD is als de dood om stemmen kwijt te raken aan de PVV. De multiculturele samenleving is intussen het politieke dossier waar je de meeste zieltjes kunt winnen, maar ook verliezen. Stef Blok deed daarom uitspraken waar hij later sorry voor zei. Geert Wilders nodigde hem lachend uit om bij zijn partij te komen. En Harbers en Rutte deden dat waarvan ze dachten dat het Nederlandse volk dat wilde: een stevig vluchtelingenbeleid waarin soms onprettige maatregelen genomen moeten worden.

Wat Rutte vergat, was dat de mogelijke weglopers richting PVV in sommige gevallen helemaal niet zoveel moeite hebben met het opnemen of binnenhouden van medelanders. Als het om kinderen gaat, werkt het anders. En als ze goed kunnen voetballen, willen we ook massaal dat ze voor Nederland gaan spelen. En als ze een behulpzame buur zijn, zijn ze ook meer dan welkom.

Voor de VVD gelden echter nog andere wetten, zo lijkt het. Als de keuze stemmen kost, moet het anders. Dus mochten ze blijven. En dat is, nogmaals, goed nieuws.

Stokpaardje

Geert Wilders (PVV) hield zich stil rond de discussie over Lili en Howick. © ANP Waarom we niks van Wilders gehoord hebben, terwijl de multiculturele samenleving zijn politieke stokpaardje is? Omdat Wilders andersom hetzelfde spel speelt als Rutte. Hij kaapte het thema multiculturele samenleving en de mislukking daarvan. Hij werd groot enkel op dit thema. En dus deed hij stoer toen hij Stef Blok te kakken kon zetten. Want zijn potentiële kiezers vonden het wel kek wat Blok gezegd had. Maar over Lili en Howick twitterde hij geen letter. Waarom? Deze kinderen leveren hem geen stemmen op. Dat is politiek anno 2018. Het interesseert deze politici niet hoe het met de kinderen gaat, ze zijn bezig te kijken hoe ze beter kunnen worden van deze kinderen. In het woordenboek heet dat kindermishandeling.

Politiek misbruikt medemensen, alleen voor het eigen gewin. De multiculturele samenleving is alleen mislukt als er multicultureel negatief nieuws is. Voor Wilders waren deze kinderen risicofactoren, mocht hij ze tegen het licht van zijn politieke standpunten zetten. Dus zei hij niet op Twitter dat hij Rutte een verstandig mens vond. Nodigde hij hem niet uit om bij zijn partij te komen. Want Wilders weet, als ik mijn idee loslaat op de zaak Lili en Howick, kost me dat stemmen. Lili en Howick mogen blijven. Dat is fantastisch. Maar het politieke onderwaterprogramma is doodeng.

Ik hoop dat Lili en Howick nu rustig verder kunnen leven. En dat de deelnemers aan dit vuile spel inzien dat ze jonge mensen in hun politieke arena stevig beschadigd hebben.

Luister

Hopelijk leert iedereen de wijze les: als kinderen zich ellendig voelen, ga dan niet met feiten uitleggen dat dat niet nodig is. Ga geen argumenten bedenken waarom het wettelijk niet anders kan. Voel de volgende keer met kinderen mee en luister naar ze. Daar hebben ze niet alleen behoefte aan. Ze hebben er gewoon recht op.

Waar ze ook recht op hebben? Op genoegdoening, op erkenning. Op politici die publiekelijk zeggen: sorry Lili en Howick, sorry dat we zo egoïstisch waren, sorry dat we alleen aan onszelf dachten. Sorry dat we in onze drang naar macht blind werden voor wat er echt toe deed. Sorry, Lili en Howick, ik bied bij deze mijn excuses aan dat mijn vaderland jullie dit heeft aangedaan.