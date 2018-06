'Plastic is een groter probleem dan het klimaat'

Plastic afval

Wij, zéér bezorgde burgers, hebben een dringend verzoek aan onze volksvertegenwoordigers: doe er alles aan om te voorkomen dat er nog één fragment plastic afval in het milieu terechtkomt: in bodem, water en lucht! Sinds het gebruik van plastic is overal ter wereld zwervend plastic afval uiteengevallen in microplastics en nog kleinere deeltjes, nanoplastics. Ze zitten in de zee, in de lucht, op planten en dieren. Nanoplastics zijn zó klein dat ze celwanden passeren en vanuit het maagdarmstelsel kunnen migreren naar het weefsel van mens en dier. We fabriceren minder plastic en plastic zwerfval wordt beter opgeruimd dan voorheen, maar aan het veroorzaken van nieuw plastic zwerfafval wordt niets gedaan. En dat móet stoppen! Sterft het leven op aarde door de uitvinding van de eeuw: plastic? Dit probleem is ons inziens groter en urgenter dan het klimaatprobleem. Luister 15 juli naar de uitzending van Vroege Vogels op NPO Radio 1: ‘Het gevaar vanmicroplastics’.

Nelly Goldstein-Meijnema, Ursula Nelissen, Marianne Stolp (Breda, Tilburg en Loon op Zand)

Huur afdragen

Huurders moeten steeds meer huur afdragen aan het Rijk. De Romeinen kwamen al in opstand toen ze 10 procent van hun inkomen moesten afdragen aan hun heersers. Onze regering vraagt steeds meer van ons. We zitten al ver boven de 20 procent! Grote bedrijven en hun aandeelhouders worden ontzien. Ik weet niet hoe u het ziet, maar dit lijkt steeds meer op pure diefstal door de overheid. Al jaren vraag ik me af wanneer we in opstand komen. Eigenlijk hebben we het aan ons zelf te wijten, wij stemmen op de rechtse partijen. Kom op, word wakker en ga links stemmen. Ik ben ervan overtuigd dat we het dan beter krijgen.

Nico Elshof, Breda

LED-scherm

In BN DeStem van 23 juni stond dat een LED-scherm van 30.000 euro op de parkeerplaats van een Tilburgs crematorium voor de tweede maal is vernield. Dat roept bij mij vooral de vraag op: wat doet dat ding daar? Worden er beelden op geprojecteerd uit het leven van diegene die op dat moment in de oven wordt geschoven? Komen er recameslogans op voorbij? Of hangt dat daar om voetbalwedstrijden uit te zenden, zodat échte fans die het tijdens Mieke Telkamp zogenaamd te kwaad krijgen op de parkeerplaats een luchtje kunnen scheppen? Maar nu even serieus: waarom staat zo’n peperduur scherm daar?

Mars Vos, Breda

Vikingen

In BN DeStem van 27 juni stond naar aanleiding van de uitschakeling van het IJslands elftal op het WK voetbal het volgende: Het was waarschijnlijk ook te mooi om waar te zijn voor de Vikingen met hun woeste baarden: het bereiken van de tweede ronde op het WK. Nou heb ik naar aanleiding van die opmerking over Vikingen en woeste baarden het IJslands elftal eens goed bekeken, maar ik zie alleen twee magere baardjes en voor de rest een aantal gesoigneerde spelers. Hebben we het wel over hetzelfde team?

Paul Marinus, Breda

Ik ken de definitie van het begrip ‘verslaggeven’ niet precies, maar volgens mij komt het in de buurt van ‘feiten benoemen die zich aandienen’. Uiteraard kun je een hele discussie beginnen over de kwestie dat alle feiten door het subject dat verslag doet, worden gekleurd naar zijn/haar eigen bewuste en onbewuste meningen en (voor-) oordelen. Maar dat terzijde.

Zelf ben ik een meester in commentaar leveren, over elke willekeurige kwestie heb ik commentaar, geef ik mijn mening. Dat geldt dit jaar ook voor de verslaggevers van het WK Voetbal. Die hebben aan de term verslaggeven duidelijk geen boodschap. Commentáár, dat echter hebben ze genoeg. Over de manier van passen, of het wel of geen schwalbe is, dat de scheidsrechter het niet goed ziet en ga zo maar door. Het zou prettig zijn als de heren (helaas geen dames) zich wat meer op objectieve verslaggeving richten, zoals Theo Reitsma en Herman Kuiphof ooit deden en wat minder hysterisch zich, vanuit de eigen dikke meningen-onderbuik richten tot de voetbalkijker. Anders zapp ik toch liever naar de Belgische, Duitse of Engelse tv, waar de term verslaggeving nog wel begrepen wordt.