Pensioenplannen van Rutte III schreeuwen om keihard verzet

door Cor Minnaard

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en Christen Unie (CU) zet het onder Rutte II in gang gezette beleid voor een nieuw pen­sioenstelsel voort. De belangrijkste elementen in het regeerakkoord maakten ook al onderdeel uit van de pensioennota van staatssecretaris Jetta Klijnsma: 1) afschaffing van de zogenaamde doorsneesystematiek, 2) invoering van een pensioencontract met een persoonlijk pensioenvermogen.

Nu het bestuur van de FNV zegt ‘grote vraagtekens te plaatsen bij de pensioenplannen van Rutte III’ doemt de vraag op, waarom datzelfde bestuur heeft ingestemd met de door de Sociaal Economische Raad (SER) uitgebrachte rapporten uit 2015 en 2016. Want daarin staan dezelfde punten. Niet voor niets hebben (kader)leden van FNV het initiatief genomen hun zorgen te uiten over de pensioendiscussie, inmiddels gesteund door steeds meer organisaties en deskundigen. Die zorgen komen samengevat op het volgende neer:

Doorsneesystematiek

Quote Het opheffen van de door­sneesys­te­ma­tiek leidt voor grote groepen pen­si­oen­deel­ne­mers tot financieel nadeel Cor Minaard De doorsneesystematiek in ons pensioenstelsel houdt in, dat – binnen een bepaalde bedrijfstak – voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, eenzelfde percentage van het salaris aan pensioenpremie wordt betaald. Kabinet en SER zijn van mening dat dit moet worden afgeschaft, omdat deze systematiek oneerlijk zou zijn voor met name jongeren.

Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is het daar niet mee eens:. ,,In de doorsneesystematiek bouwen alle werknemers met een zelfde salaris dezelfde pensioenaanspraak per jaar op en dat is onafhankelijk van hun leeftijd... Enige vorm van benadeling van jongeren versus ouderen ontbreekt, net zo min als dat jongere werknemers oudere werknemers subsidiëren.” (Magazine Pensioen Pro, 26 oktober 2016).

Ook het argument van het kabinet dat het afschaffen van de doorsneepremie gunstig zou zijn voor werknemers die halverwege hun loopbaan verder gaan als ZZP’er, wordt door Lutjens ontkracht. Hij stelt dat dit juist ernstig nadelig is voor zelfstandigen, omdat de optie om de doorsneepremie tegen betaling voort te zetten, vervalt.

Het opheffen van de doorsneesystematiek leidt voor grote groepen pensioendeelnemers tot financieel nadeel. Om dat te compenseren is 60 tot 100 miljard (!) euro nodig. Hoewel in het regeerakkoord staat, dat het kabinet zal bijdragen aan het opvangen van deze lasten, blijft onduidelijk hoeveel het kabinet gaat ophoesten. Gevreesd moet worden dat de vermogens van de pensioenfondsen hiervoor moeten worden aangesproken. In plaats van een stevig protest hiertegen, was de reactie vanuit de FNV slap: ,,De FNV ziet onvoldoende financiële bijdrage van de overheid hierbij.”

Transparant

Voortbouwend op de rapporten van de SER wil het kabinet het pensioenstelsel hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Over de invoering van die persoonlijke pensioenrekeningen bestaat veel onduidelijkheid. Zo is nog onbekend hoe zo’n rekening wordt gevuld, op welke manier het rendement op het individuele spaargeld wordt bijgeschreven en hoe dat rendement wordt berekend.

Quote Wat vooral steekt, is dat de pensioenen al jaren niet meer worden geïndexeerd, terwijl dat op basis van de groeiende pen­sioenvermogens makkelijk zou kunnen Cor Minaard Terwijl het kabinet spreekt over meer transparantie door het bedrag zichtbaar te maken dat individueel wordt gespaard, is het eerder andersom. In de huidige uitkeringsovereenkomst is duidelijk wat er jaarlijks wordt opgebouwd voor een beoogde pensioenuitkering, terwijl in de voorgestelde premieregeling volstrekt onduidelijk is hoeveel pensioen het gaat opleveren.

Ook hiertegen groeit de kritiek. Er ontstaat meer onzekerheid over de hoogte van het pensioen, verwacht ook hoogleraar pensioenen Roel Beetsma: ,,In het huidige systeem deel je risico’s over alle leeftijdsgroepen. Zo spreid je de onzekerheid. Dat is in het nieuwe systeem waarschijnlijk beperkter. Je krijgt bijvoorbeeld renteschokken meer voor je eigen kiezen.” (BN DeStem, 1 september 2017). Ook pensioenfondsen zelf worden kritischer. Bestuurder Jan Berghuis van het pensioenfonds voor de metaalsector: ,,In het nieuwe stelsel moet je bij een dekkingsgraad onder de 100 procent meteen korten. Dat maakt de uitkering van pensioenen schommelend, dus onzeker.”

Andere punten in de nieuwe plannen stuiten ook op kritiek. Maar wat vooral steekt, is dat de pensioenen al jaren niet meer worden geïndexeerd, terwijl dat op basis van de groeiende pen­sioenvermogens makkelijk zou kunnen. (Kader-)leden van FNV hebben daarom in diverse regio’s actiecomités gevormd.

Het FNV-bestuur staat voor een uitdaging: vasthouden aan de binnen de SER ingeslagen weg, of luisteren naar de kritiek. De eerste optie pikken de leden niet meer, voor de tweede is moed nodig. Dan moet FNV zeggen: ‘We trekken onze steun aan de SER-plannen in, want we zien nu dat die plannen niet in het belang zijn van onze leden en andere pen­sioen­deelnemers of gepensioneerden’.

Offensief

Een offensief is nodig voor verbetering van het pensioenstelsel, maar dat is wat anders dan meegaan in voorstellen die leiden tot verslechtering. ,,Na bekendmaking van het regeerakkoord zijn bij de FNV de alarmbellen afgegaan”, stelt het FNV-bestuur in een persbericht. Het zou het FNV-bestuur sieren als ze het actiecomité Red het Pensioenstelsel gaat steunen en hun leus onderschrijft: Voor jong en oud een goed pensioen, handen af van onze poen!