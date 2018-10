Pensioendiscussie draait niet alleen om de rekenrente

door Cor Minnaard

De laatste maanden gaat het als het over een eventueel nieuw pensioenstelsel gaat vaak over de rekenrente. Die wordt gebruikt om te berekenen hoeveel vermogen een pensioenfonds nu moet hebben om aan de toekomstige verplichtingen – het uitkeren van pensioen – te kunnen voldoen. De Nederlandsche Bank (DNB) en de regering houden er tot nu toe aan vast hiervoor de (heel lage) risicovrije marktrente te hanteren. Daarom moeten pensioenfondsen veel geld ‘in kas’ houden, in plaats van het uit te keren.

Hierdoor kunnen zowel de pensioenopbouw van mensen die nog werken, als de uitkeringen aan gepensioneerden, al jaren niet geïndexeerd worden. Ze worden dus niet aangepast aan de gestegen prijzen van levensonderhoud. Dit zorgt ervoor dat de koopkracht van gepensioneerden al jaren achteruit gaat en ook werkenden die straks, over tien of twintig jaar, toe zijn aan hun pensioen, zullen hierdoor merken dat het pensioen veel minder waard is geworden.

Kritiek

Inmiddels klinkt steeds meer kritiek op de starre houding van DNB en het kabinet, omdat zij vasthouden aan de lage risicovrije marktrente. Zo pleite Coen Teulings (Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht) er onlangs voor dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken het advies van DNB beter zou kunnen negeren, omdat bij een nieuw pensioenstelsel, waarin met meer onzekerheid een pensioen wordt toegekend, geen risicovrije rente past.

Quote Een vaste rekenrente zorgt voor stabili­teit in de tijd, terwijl de marktrente ‘een casino-achtige omgeving creëert Cor Minnaard Pensioenexperts Mensonides en Frijns (MeJudice, 23 oktober 2018) stellen dat het gebruik van de huidige rekenrente tot onwenselijke resultaten leidt. Zij stellen voor een vaste rekenrente te gaan gebruiken. Dat zorgt voor stabiliteit in de tijd, terwijl de marktrente ‘een casino-achtige omgeving creëert’. Maar wat betekent dit nu voor de pensioendiscussie, stel dat de minister tóch zwicht voor de kritiek en voor de druk van vakbonden en actievoerders? Als er tóch een meer realistische rekenrente mag worden gebruikt, zodat de pensioenen weer geïndexeerd kunnen worden? Heeft de FNV dan gewonnen en kunnen dan de handtekeningen onder het nieuwe pensioenakkoord?

Dat is afhankelijk van wat de minister daarvoor terugvraagt en bovendien spelen verschillende andere belangrijke zaken in de pensioendiscussie een rol. Er is dus meer van belang dan alleen die rekenrente! Sinds de start van Het Offensief van de FNV begin dit jaar is ook de campagne Red ons pensioenstelsel gelanceerd. Diverse acties zijn inmiddels gevoerd en de gehanteerde eisen daarbij zijn duidelijk:

● Wij accepteren geen verslechteringen in het pensioenstelsel!

● Bevries de pensioenleeftijd op 66 jaar en maak eerder stoppen mogelijk door het opheffen van de fiscale boetes die nu van toepassing zijn.

● Pensioenopbouw en pensioenen moeten weer geïndexeerd worden door het toepassen van een realistische rekenrente.

● Opbouw van pensioen moet voor alle werkenden worden gerealiseerd, dus ook voor flexwerkers en zzp’ers.

Grote stappen

Samengevat zegt de FNV: op tijd met pensioen, een goed pensioen, voor iedereen pensioen! En voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat die eisen worden ingewilligd. Is een akkoord überhaupt nog mogelijk?

Quote Wat minister Koolmees betreft moet de stijging van de pensioen­leef­tijd gewoon doorgaan Cor Minnaard Als de minister van Sociale Zaken denkt een akkoord binnen te kunnen halen door in te stemmen met een aangepaste rekenrente, heeft hij het mis. Er zijn flink wat andere aspecten waarop grote stappen nodig zijn. Zo is het maar de vraag of de overstap naar een nieuw stelsel en de afschaffing van de zogenaamde doorsneesystematiek die hij graag wil, geaccepteerd zullen worden. Immers, afgesproken is dat de FNV niet zal tekenen voor verslechteringen.

Daarnaast zal de minister over de brug moeten komen op die andere punten: de eisen rondom de AOW-leeftijd en het aanvullend pensioen voor flexwerkers. Want wat Koolmees betreft moet de stijging van de pensioenleeftijd gewoon doorgaan en ook op het gebied van pensioenen voor flexwerkers en zzp’ers blijft het stil. Het is dus maar zeer de vraag of de actievoerders en de rest van de achterban van de FNV een akkoord accepteren als er op geen enkel van eerder genoemde punten een concrete toezegging komt.

En eerder heeft de FNV al verklaard dat er geen ruilhandel tussen de verschillende punten wordt geaccepteerd. Dat wil zeggen dat het pensioenakkoord een totaalpakket moet zijn: geen akkoord op één van die punten, dan helemaal geen akkoord. Kortom: het is alles of niets!