Pasen kouder dan Kerstmis

Zo ging afgelopen week zo’n beetje elk gesprek dat ik hoorde. In supermarkten, op straat en bij het schoolplein. Ik vind die Nederlandse fascinatie voor het weer fantastisch. Dat eeuwige geklaag, heerlijk! De kinderen kunnen niet naar buiten omdat het te heet is. Of juist te koud. Het is te nat buiten, waardoor ze alle drab het huis inlopen. Of juist te droog, waardoor alles binnen stoft. Het is te benauwd, te guur, te onstuimig, te drukkend, te klam, het is gewoon nooit goed. Nooit!