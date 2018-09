'Parlementsleden kunnen ook wel een taalcursus gebruiken'

Taal

Niet alleen voor immigranten is een taalcursus nodig, enkele van onze parlementsleden kunnen zo’n cursus ook wel gebruiken! Tijdens de Algemene Beschouwingen spatten de ongekuiste verwijten van het tv-scherm af. Uitingen die je eerder op een schutting aantreft dan in het parlement verwacht. Ook zéér gevoelige privézaken werden zonder aanziens des persoons vanaf het spreekgedeelte de Tweede Kamer ingegooid.

Dat enkele Kamerleden ervoor zorgen dat de kiezer het vertrouwen in de politiek verliest, neem ik hen zéér kwalijk. Helaas ben ik niet bij machte de huidige hype te volgen om mijn lidmaatschap van het ‘Koninkrijk der Nederlanden’ op te zeggen.

Ton Schillemans, Breda

Niet integer

Lang dacht ik dat er met Klaas Dijkhoff eindelijk een integer iemand bij de VVD zat. Wat een vergissing, mea culpa. Heeft hij zelf kritiek op de katholieke kerk, geeft de kerk een – niet helemaal afdoend? – antwoord, zegt hij zijn lidmaatschap op! Stel je voor dat dat bij de VVD zou gebeuren? Klaas, je bent een rasechte VVD’er. Dat is niet positief in de ogen van vele mensen denk ik, en in die van mij zeker niet. Jammer.

Jan Baelemans, Breda

Moreel kompas kwijt?

‘De overheid is haar morele kompas kwijt’, zei de hoofdbestuurder van GGZ WNB in BN DeStem van 22-09. Persoonlijk vind ik dat nog een milde omschrijving van wat er gaande is in Nederland. Als je iets kwijt bent, ben je dat meestal niet met opzet verloren. Maar in het geval van dat morele kompas ligt dat volgens mij anders.

Een proefballon om de PVV-stemmer te paaien en om tegelijkertijd de aandacht af te wenden van de afschaffing van de dividendbelasting is te doorzichtig. Waar blijven de voorstellen om écht iets te doen aan wijken waar het mis is gegaan? Daar hoor je de VVD niet over. Er is geen geld om te investeren in toezicht en ondersteuning, maar wel voor aandeelhouders in het buitenland. De opgestoken middelvinger van de VVD in plaats van de uitgestoken hand zijn symptomatisch voor deze regering, die wordt gesteund door de christelijke partijen CDA en CU. Dat de slimste mens niet de meest begaafde mens is, mag duidelijk zijn na dit demasqué.

Chiel Pauwelsen, Zundert

Opinie Mijland

Ik reageer op de gastopinie van Ivo Mijland (19-09). Elk jaar worden er wereldwijd 83 miljoen kinderen geboren, waarvan 80 miljoen in arme landen. Die kunnen we niet allemaal hier opvangen. Daarom heeft Nederland, net als andere Europese landen, wetgeving om immigratie te beperken. Die is zo zorgvuldig dat immigranten de kans krijgen jarenlang in beroep te gaan – zoals bij Lili en Howick is gebeurd – zelfs met leugens, bedrog en chantage.

Mijland maakt politici veel verwijten, maar die hadden het recht op zijn beloop moeten laten. Rechters beschikten over dossiers met feiten en worden geacht een afgewogen oordeel te geven. Met name linkse politici hebben nu de rechtspraak en het immigratiebeleid ernstig ondermijnd.

Het in Nederland opvangen en integreren van een niet-westerse immigrant kost minimaal 100.000 euro per persoon. In een arm land kan een complete school betaald worden voor het bedrag waarvan hier alleen Lili of Howick opgevoed worden. Het verhaal van Mijland is op vele punten ondeugdelijk en feitelijk onjuist. Het is te hopen dat onze politici zich niet nog eens door een dergelijk soort volksgericht laten leiden.

H. Crop, Prinsenbeek

Amateurbijlage

Als fervent voetballiefhebber , zeker van het amateurvoetbal in West-Brabant, keek ik uit naar Amateurbijlage van maandag 17 september. Toen ik die begon te lezen, constateerde ik helaas al snel dat ik er voor niets naar had uitgekeken... Wetende dat er ten westen van Breda zo’n 70 amateurverenigingen actief zijn, mag je toch verwachten dat aan minimaal de helft daarvan aandacht wordt geschonken. Maar slechts 7 clubs (waarvan 3 ver van ons bed) en 6 vrouwen van trainers kwamen kort aan het woord, op 2 pagina’s stonden ‘tribunes’ en 2 pagina’s waren voor een scheidsrechter die gaat stoppen. Samen met de columns van Johan Gabriëls en Sjoerd Mossou was het dat.

Beste redactie, dat jullie dagelijks schrijven over de enige West-Brabantse profvoetbalclub begrijp ik. Maar één keer per jaar een échte amateurvoetbalbijlage maken waarin alle verenigingen aan bod komen, is dat te veel gevraagd? Volgend seizoen hopelijk een nieuwe kans.