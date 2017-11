Parkeren bij Chasse ellende met nieuwe automaten?

Natuurlijk mag je spelen met griezeligheden, bijvoorbeeld op de kermis. Toch blijkt uit de reactie van Buijnink dat er met een dergelijk ‘onschuldig’ feest als Halloween iets mis kan gaan.



Dit doet zich voor als je de bezwaren tegen Halloween in de hoek zet van de geloofsovertuiging. In feite is het spelen met illusies brandgevaarlijk. De geschiedenis kent tal van voorbeelden van situaties waarin het ‘onschuldige’ in een mum van tijd in het tegendeel veranderde, bijvoorbeeld toen het ineens normaal werd te spreken van ‘jodenstreken’ en ‘jodenneuzen’ en daar dan vervolgens de draak mee te steken.



Het is bizar om plezier te hebben met zogenaamde afgehakte hoofden, als je weet dat er op plekken in de wereld gemarteld wordt. Dat ‘leuk’ vinden is een teken dat je voeling met de realiteit aan het verdampen is. Hou het écht leuk, is mijn advies. Al zal dat niet makkelijk zijn.



drs. Frans M. Vermeulen, Roosendaal