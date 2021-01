Paracetamol of een broodje bapao

Ik vond dat ietwat misplaatste trots, want het was niet dat we het als provincie ergens aan verdiend hadden. Volgens mij was het alvast een psychologisch goedmakertje vanuit Den Haag voor het feit dat we de rest van 2021 weer ouderwets genegeerd gaan worden bij de écht belangrijke beslissingen. Of ze hebben gedacht: laten we eerst het Zuiden prikken, dan kunnen wij hier in de Randstad nog even rustig toekijken wat de bijwerkingen zijn.