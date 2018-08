'Pak gebruik smartphone in verkeer harder aan'

Smartphone en verkeer

Jaarlijks vallen er in het verkeer vele doden en gewonden, die geen aandacht hebben voor het verkeer maar voor hun smartphone. Om dit in te perken zou er een verbod met sancties moeten komen. Dit kan eenvoudig door een nieuwe wet te maken waarin is opgenomen dat het gebruik van de smartphone in het verkeer verboden is en dat bij gebruik er een fikse boete op staat. Helaas zegt onze minister van infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, doodleuk dat dit niet zomaar kan en dat het lang duurt om dit door het parlement te jagen. Ons parlement kan in een zucht en een scheet wel iets in de wet veranderen als het geld opbrengt voor de staatskas. Maar als het in belang van de gemeenschap is, wordt lijkt het ineens onmogelijk. Wat een onzin. Want elk weldenkend mens ondersteunt een wetsaanpassing die mensenlevens kan redden en aso’s aanpakt.

Volledig scherm Ongeval op de A58. © videostill Jan Niehof, Etten-Leur

Jeanelyn Soleana

Ik las op 9 augustus in BN DeStem het artikel over Jeanelyn Soleana, die vertelde waarom zij filmde bij het ongeval op de A58 waarbij een dodelijk slachtoffer viel, en ik kan alleen maar zeggen: het zijn enkel excuses om haar actie te rechtvaardigen. Ze werkt in de zorg en maakt daar ook overlijden mee. Ja, maar dat zijn geen naasten van haar. Ambulancepersoneel en politie zien vaak de gruwelijkste dingen en die zijn er na het afhandelen van hun taak echt niet koud onder. En uit eigen ervaring weet ik dat dergelijke filmpjes pijn kunnen doen en veel emoties oproepen als het om dierbaren gaat. Verschuil je niet achter allerlei opmerkingen, het gaat puur om de aandacht die je krijgt met zo’n filpmje en dat is zo jammer. Ik hoop dat jij persoonlijk nooit met zoiets te maken krijgt.

Netty Schalk, Ulvenhout

FC Knudde

Al jaren lees ik met plezier BN De Stem. De FC Knudde-strip van afgelopen zaterdag 11 augustus heeft me echter mateloos geïrriteerd. Toon van Driel vindt het kennelijk nodig om Arabieren ‘theedoeken’ te noemen. In het geheel niet grappig. Beledigend bovendien. Ik ben betere humor van hem gewend.

Aimé Cruijsbergs, Gilze

Opwarming aarde

In reactie op het artikel over de opwarming van de aarde het volgende. Het is een wereldwijd probleem. Je zou dus zeggen dat dit agendapunt op nummer één zou staan bij de Verenigde Naties. De bevolkingsgroei is de belangrijkste veroorzaker van dit probleem. Deze neemt alleen maar toe. Heb je ooit een artikel gelezen of documentaire gezien over hoe de VN dit probleem aanpakt? Hier het resultaat: het jaar 1800: 1 miljard bewoners; 1930: 2 miljard; 1960: 3 miljard; 1974: 5 miljard; 1987: 5 miljard; 2000: 6 miljard; 2013: 7 miljard; 2030: 8 miljard?; 2055 9 miljard?...

Help de bevolkingsgroei te stoppen. Protesteer, publiceer of benader via social media regeringen en schud de VN wakker. In 2030 zouden we weer op 6 miljard inwoners moeten zitten.

Volledig scherm © Koen Laureij G. Doeve, Roosendaal

Afsluiting A27

Zou in de Randstad ook een snelweg afgesloten worden voor onderhoud? Hoe is het mogelijk dat Rijkswaterstaat een stuk van de A27 helemaal afsluit om een stukje van één weghelft opnieuw te asfalteren? Normaal kan er dan toch nog over de andere weghelft gereden worden? Als inwoners van Hank worden door de volledige afsluiting gedwongen 18 kilometer om te rijden en dan moet je ook nog zorgen dat je voor 22.00 uur met het pontje meegevaren bent, want langer vaart deze niet. En dan moet je dus nog verder omrijden. Ook stond er geen omleidingsroute aangegeven en dan te weten dat er een grote camping in Hank is. Al die mensen waren maar aan het zoeken en rondrijden, het was een grote puinhoop!

F. Verhulst, Hank

F of V

In reactie op de lezersbrief van Adrie van Sprundel van 11 augustus over de uitspraak van de V-klank in onze taal: zijn betoog is mij uit het hart gegrepen. Alleen al vanwege dit tegengeluid, omdat velen vinden dat je over uitspraak niet moet miepen. Taal zou nou eenmaal aan verandering onderhevig zijn, maar voor mij blijft een V een V. Dit geldt ook voor de F, die vaak als V wordt uitgesproken en voor de S die wordt uitgesproken als Z. Het woord actrice is al zo vaak als actrize uitgesproken dat ik het zelf laatst zomaar in de mond nam. Zeer tot mijn eigen verbazing en zeer tegen mijn zin. Ik hoor ook andere fouten, in woorden als provisioneel (professioneel) en expirement (experiment), maar dat is wellicht iets voor een volgende keer.