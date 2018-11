Overvolle sauna's mede dankzij de krant?

Overvolle sauna

Het stuk over de overvolle sauna’s, in BN DeStem van 13-11, sprak mij erg aan. Ook mijn laatste ervaring met een dagje sauna was er niet één van heerlijke rust en ontspanning. Sterker nog, halverwege de dag was ik totaal gestresst door de grote hoeveelheid bezoekers die niet van plan schenen te zijn zich aan te passen aan de regels van een saunabezoek. Zwembaden waren overvol en er waren te weinig mogelijkheden om ergens in alle rust te relaxen. En ik had geen gebruik gemaakt van een aanbieding.

Ik was blij dat mijn krant hier aandacht aan besteedde. Op mijn gemak lees ik de krant verder. En dan valt mijn oog op een paginagrote advertentie met een (goedkope) aanbieding om een dagje te gaan ontspannen in één van de acht sauna’s die u in het artikel net had genoemd als die sauna’s waar gasten klagen over de drukte. En die aanbieding wordt ons aangeboden door...? Jawel, door mijn eigen krant. Alles wat ik waarschijnlijk niet krijg bij deze sauna’s is rust, daar had u net over geschreven. En toch prijst u deze juist aan. Wat is nu eigenlijk uw boodschap?

Wanbeleid

De aanval op mensen die roken of drinken blijft maar doorgaan, maar de belastingcentjes wil de overheid maar wat graag hebben. Hoezo hypocriet? Nee, dan links Nederland, die zonder schaamte propaganda maakt voor drugsgebruik. Vooral Jesse Klaver van groenlinks is een voorstander, maar natuurlijk is de PvdA voor en ook de SP. Net als het wat minder linkse D66. Onze steden zijn veranderd in Marrokaanse schiettenten waar ze op straat met machinegeweren lopen. In ons mooie Brabant word je keer op keer met drugsafval geconfronteerd, dit alles dankzij jarenlang wanbeleid van met name links Nederland. Dit moet stoppen en ik hoop dat die zogenaamde socialisten genadeloos worden afgerekend bij de volgende verkiezingen.

Gekozen burgemeester

De discussie over de gekozen burgemeester in de Eerste Kamer der Staten Generaal roept aversie op. Dit kroonjuweel van D66, dat onderdeel uitmaakt van het huidige coalitieakkoord, is een voorbeeld van ernstige tijdverspilling. Het doet bijna om pijn te zien en horen hoe verschillende senatoren in de Eerste Kamer zich in allerlei bochten wringen om hun eigen opvatting geweld aan te doen. Het systeem om een burgemeester te benoemen zou niet democratisch meer zijn. Hoezo? Na een grondige voorbereiding door een commissie bestaande uit gemeenteraadsleden volgt een voordracht van twee personen, waaruit de gemeenteraad uiteindelijk een keuze maakt. Het lijkt me dat de gemeenteraad het meest democratische openbaar bestuurlijke orgaan is. Daar kan geen twijfel over zijn, dat orgaan is namelijk door onszelf gekozen. Democratischer kan het niet.