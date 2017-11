Zorgkosten

Er was eens een land waar de zorgkosten de pan uitrezen. Zo begint dit sprookje. Dat kwam, zo stelden de machthebbers in dat land, door ‘de grijze golf’. Zo noemen ze de generatie die in de eerste jaren ná de Tweede Wereldoorlog geboren zijn. Al die mensen werden oud en vroegen om steeds méér zorg. Dat kost veel geld.

Volledig scherm Jack Mikkers de nieuwe burgermeester van Den Bosch. © roy lazet Dat regeren vooruitzien is, en dat genoemde machthebbers dat lang geleden al hadden kunnen en móéten voorzien en er op hadden moeten anticiperen, is een ander sprookje! En dat er duizend- en- één andere grote en kleine oorzaken zijn, waardoor die zorgkosten zinloos worden opgedreven, blijkt eens te meer uit het volgende...

Eerlijk gezegd eindigt hier helaas het sprookje ten koste van de bittere realiteit. De nieuwe VVD-burgemeester van Den Bosch zegt zijn bijbaan bij zorginstelling Kempenhaege op met ingang van 2018. 11.000 euro per jaar krijgt hij daarvoor, voor – volgens hemzelf – ongeveer 8 uur werk per jaar! Dat is 1.375 euro per uur! Over verspilling van zorggeld gesproken! Hij zegt de baan overigens onder druk van de gemeenteraad op, want anders...

Ik hoop echt voor hem dat hij kan rondkomen van zijn burgemeesterssalaris van 126.000 euro per jaar. Hoe zou het nou toch komen, dat wantrouwen van de burger in politiek en overheid?

F. Roksnoer, Breda

Volledig scherm Dirkje (2) uit Breda lijdt aan de spierziekte SMA. © peter van trijen/pix4profs

Dure medicijnen

Goedkoper medicijn tegen SMA, meldde BN DeStem op 20 november 2017. Blijkbaar is er een oplossing gevonden voor het probleem van het dure medicijn tegen de ziekte SMA. Hoewel het voor patiënten fantastisch nieuws is, heb ik een aantal bedenkingen. Waarom is deze mogelijkheid niet eerder aangekaart door zorgverzekeraars, die toch de meeste problemen hebben met de hoge kosten. De overheid moet zich blijkbaar rechtstreeks met de verstrekking van medicijnen bemoeien, wanneer het voor zorgverzekeraars te moeilijk wordt.

Verder vraag ik mij af of deze oplossing gaat werken. Er is een apparaat voor nodig en de receptuur moet bekend zijn. Hoeveel kostbare tijd gaat er verloren voordat het alternatieve middel er is? Het juridische aspect wordt nogal gemakkelijk afgedaan. Aangezien er een machtige farmaceutische industrie achter dit medicijn zit, zijn financiële claims te voorzien. Hoe kan de minister apothekers tegen eventuele juridische gevolgen beschermen, of gaat de minister zich met de rechtsgang bemoeien!? Het risico is, dat de besparing die de goedkopere productie oplevert alsnog via een schadeclaim naar de farmaceutische bonzen vloeit. Deze claim wordt niet betaald door zorgverzekeraars, maar door de belastingbetaler.

Hopelijk komt er snel een reële oplossing voor de patiënten wiens gezondheid afhangt van te dure medicijnen.

Liza van Velzen, Roosendaal

Volledig scherm Orkambi medicijn tegen taaislijmziekte © nvt

Orkambi

In het BN DeStem-artikel van 22 november op pagina 5 schrijft u over de Haagse apotheek die zelf het medicijn Orkambi wil maken. De rekensom is echter verwarrend; een patiënt heeft kennelijk elke dag één pil nodig die 100 euro kost. Dat betekent dat de kosten op jaarbasis 36.500 euro zijn.

Als een lokale apotheek in staat is om met kleine hoeveelheden voor een prijs van 20 euro per pil te kunnen produceren, dan kan het niet anders dat een groot farmaceutisch bedrijf ver onder deze kostprijs zou moeten kunnen produceren. De apotheek kan het medicijn maken voor 7.300 euro per jaar per patiënt. Dat betekent mijn inziens dat Vertex minimaal 36.500-7.300 = 29.300 euro winst per patiënt zou moeten maken, indien zij 100 euro per pil per dag rekent. Vertex blijkt echter 170.000 euro per patiënt per jaar te vragen, en dat is geen 100 euro maar ruim 465 euro per pil. De bovenstaande redenering volgend, betekent dat Vertex per patiënt minimaal 162.700 euro per jaar winst maakt. Als deze rekensom correct is, betekent het dat Vertex in Nederland – waar 750 patiënten aan deze afschuwelijke ziekte lijden – een winst van meer dan 120 miljoen euro wil opstrijken.

Natuurlijk, een medicijn ontwikkelen kost geld, vaak heel veel geld, want niet elk medicijn haalt de eindstreep binnen het ontwikkeltraject, maar de grenzen van fatsoenlijk zaken doen worden hier op schofterige, disproportionele wijze overtreden door een door patenten beschermde monopolist.

Ik ben benieuwd of een rechter het aandurft het patentenrecht te tarten en nieuwe jurisprudentie te creëren, opdat farmaceuten in hun drang om aandeelhouderswaarde te creëren in de toekomst niet meer letterlijk over lijken kunnen gaan.

Derk de Haas, Breda

Volledig scherm De Intercity Direct op station Rotterdam Centraal. © Hoogveld Bart

IC Direct

Apetrots is NS-topman Roger van Boxtel erop dat de IC Direct dit jaar op tijd dreigt te gaan rijden. In het ronkende interview met hem in BN DeStem van 22 november jl. heeft hij het over topsport geleverd door zijn mensen. Die trots is voor de directie van de NS ongepast en daardoor behoorlijk irritant. Want hij doet net of alle tegenslagen van deze vermaledij-de lijn – in de volksmond heet hij niet voor niets IC Defect – door een onheil van buitenaf zijn veroorzaakt.

Maar de NS heeft toch echt zelf het debacle met de Fyra veroorzaakt, door in zee te gaan met een goedkope fabriek die het gewoon niet aankon. En toen als zoethoudertje deze dienst geopend met materieel dat ondeugdelijk is voor het hsl-traject en met onvoldoende geschoolde machinisten. Dat de wagons nog steeds ongeschikt zijn, merk je vooral ’s avonds. Dan werkt de verlichting boven de zitplaatsen maar af en toe, waardoor lezen vaak problematisch wordt. Ik heb een keer spottend gevraagd of we extra toeslag moeten betalen voor continu brandende verlichting.

Dus Roger van Boxtel: een toontje lager zingen, graag. Slik in plaats van die bezemsteel je trots maar even in tot er echt iets te vieren valt.