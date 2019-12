Ouders van wonderkinderen

Reinier is een heerlijk onbezorgd kind. Soms onverwacht pienter, en vaak heerlijk onnozel. Zo hield hij bij het kringgesprek in de klas bij hoog en bij laag vol dat hij in het weekend op en neer was geweest naar Amerika. Met papa in de auto. En dat de reis dus helemaal niet per se met het vliegtuig hoeft. Voor de duidelijkheid, hij was met mij naar een tonpraatoptreden in Horst-America geweest. Ik kan wel janken van geluk als hij ’s avonds dergelijke anekdotes vertelt tijdens het eten.