Ouders, stop met intimideren, accepteer het schooladvies

COLUMN Kallax en koffie

2 april We gaan vóór de Pasen naar dé Ikea. Dan is het niet zo druk. Hebben we de ruimte. We horen het ons nog zeggen. Mevrouw Bas die lijdt aan een chronisch gebrek aan kastruimte en ik die zo de schurft heeft aan grote winkels met veel mensen, vooral op de vroege morgen. Maar we moeten wel kiezen voor de ochtendstond: dan is het niet zo druk.