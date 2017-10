Ouderen niet oorzaak stijging zorgkosten

'Je vader gaat 's ochtends de deur uit en komt nooit meer thuis'

24 september Lezers hebben gereageerd op de vraag of een aparte herdenking van Brabantse oorlogsdoden wenselijk is. Mei? September? De datum is van ondergeschikt belang, zo blijkt. Als we maar herdenken is het breedgedragen gevoel. De oproep over de manier van herdenken, bracht ons ook een aantal persoonlijke herinneringen van lezers. ,,Je vader gaat ’s ochtends de deur uit en komt ’s avonds niet meer thuis.”