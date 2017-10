Volledig scherm Formateur Mark Rutte tijdens een persconferentie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. © ANP

Schijnwereld

Rutte’s slogans ‘Dit is een fantastisch land’ en ‘optimisme regeert’ zijn écht ten dele juist en begrijpelijk. Zo maar een greep. Ze gelden echt voor multinationals die over hun megawinsten wederom niet of nauwelijks belasting betalen. Voor rijke aandeelhouders voor wie de dividendbelasting verdwijnt. Voor schimmige directeuren en managers die immer nog idiote bonussen binnen harken. Voor banken die nauwelijks spaarrente uitkeren, maar wél dik verdienen met het geld van hun rekeninghouders. Terwijl ze stuitend en onbegrijpelijk dwarsliggen bij heel veel hypotheekaanvragen.

En voor alle rijken die middels een dure, riante privéverzekering de meest ideale behandeling kunnen ‘kopen’ en nooit kennis hoeven maken met de problemen in de ouderenzorg. Ook juist en begrijpelijk: optimistisch kun je best zijn als je jaarsalaris 157.000 euro bedraagt en je zeker weet dat je ‘oude dag’ een blinkend perspectief biedt. Commissariaten en bijbanen te óver. Geldt ook voor de zogenoemde volksvertegenwoordigers, die dit voor ons bekokstoofden.

De schijnwereld onder de ‘Haagse stolp’ ten top.

Volledig scherm De onderhandelaars Sybrand Buma (CDA, links), Gert-Jan Segers (ChristenUnie, rechts), Mark Rutte (VVD, midden-rechts) en Alexander Pechtold (D66) voor de presentatie van het regeerakkoord. © ANP F.C. Roksnoer, Breda

Kabinetsbeleid

Na het horen van de eerste kabinetsplannen ben ik niet echt enthousiast. Iedere gewone Nederlander gaat er op vooruit. Ben ik een midden inkomen? Of ben ik weer die sukkelaar die te hard werkt voor te weinig geld? En krijg ik van de overheid bijna geen voordeel en mag ik wel 33 procent meer btw gaan betalen. Ik als gewone burger zou wel eens 10 procent of meer belastingvoordeel willen, netto in mijn portemonnee.

Ondertussen wordt de hypotheekrente afgebroken en gaan de zorgpremies omhoog. Kadootjes voor de rijken genoeg, zoals minder belasting in de hoogste groep, wat wel zorgt voor vele duizenden euro’s netto in hun portemonnee. Echt een kabinet wat ik niet vertrouw.

Volledig scherm Alexander Pechtold. Foto: Robin Utrecht S. Theuns, Roosendaal

Verantwoordelijkheid

Er loopt tegenwoordig in Nederland een potentiële massamoordenaar rond, die heeft bekendgemaakt zoveel mogelijk moorden te gaan plegen. In een interview heeft D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold aangegeven dat als hij de zorgkosten wil drukken, hij zoveel mogelijk ouderen de zorg zo wil ontrekken dat ze vroegtijdig sterven.

Nou zal Pechtold dit natuurlijk niet echt willen doen, maar het als ‘grapje’ bedoeld hebben. Ik ben echter van mening dat een man in zijn positie zich dit soort uitspraken niet kan veroorloven. Daar hij niet publiekelijk is aangesproken op die uitspraken door zijn partij of de minister-president, rijst de vraag of de nieuwe coalitie wel serieus genoeg is om een land te regeren.

Ook uitspraken van minister-president Mark Rutte over ‘het gewone volk’ zijn op zijn zachtst gezegd antisociaal. Vroeger was de media hierop gedoken als haviken met hun prooi in zicht. Nu bleef het rustig. Worden de media gechanteerd door de politiek? Is er een deal gesloten tussen Den Haag en de media? Het bevreemdt velen dat de media bij het aanhoren van dit soort uitspraken geen sociale verantwoordelijkheid nemen.

M. Mulder, Oosterhout

Anne Faber

Ik vind het schandalig dat Anne Faber en haar vermoedelijke moordenaar naast elkaar in uw dagblad afgeplaatst zijn. Ik word al misselijk bij de gedachte, laat staan de directe familie. Nogmaals: ongepast.

Volledig scherm Tommy Wieringa © Marco Okhuizen Ad Horrevoets, Made

Vogeldood

Beste Tommy Wieringa, Ik las je stukje Vogeldood in deze krant. Nu ben ik zelf geen jager, maar ik heb me er wel in verdiept en in dat verband jachtargumenten.nl opgezet. Maar nu:

1. Het afschot van kauwtjes en ganzen is in de wet geregeld en wordt door de zogenoemde FBE’s uitgewerkt. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar zo liggen de kaarten.

2. Het is mogelijk dat die jagers de aangeschoten vogels niet netjes doodgemaakt hebben, zoals zou moeten. Maar er zou ook sprake kunnen zijn van perceptie. Jouw heroïsche actie om een geapporteerde kauw uit de hond zijn bek te halen en te doden, terwijl die jagers passief toekijken, doet me een beetje merkwaardig aan.

3. Ik stel vast, dat de jagers uiterst terughoudend gehandeld hebben. Jagers worden vaak tijdens hun volkomen legale bezigheden gestoord door geëmotioneerde mensen. En hij staat daar met een geladen wapen, wordt voor de zoveelste keer getergd, maar blijft volkomen verantwoordelijk voor de veiligheid. Sommigen activisten proberen de jager zodanig te tergen, dat hij verbaal agressief wordt. Dat filmen ze dan en de jager kan zijn acte inleveren. Daarom ontladen de jagers met prioriteit hun wapen, voordat ze 112 bellen en mogelijk laten ze het aangeschoten wild aan de hond over.

4. Het is ook illegaal en onverantwoord om ongevraagd bij de slager binnen te stormen tijdens zijn werk.