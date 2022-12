Opinie | Veilig gebruik bestaat niet: 5 misverstanden over xtc

Column Kap in het woud van initiatie­ven en regelingen tegen armoede

Wij waren, in ons groepje van twintig vermoedelijk goed voor veertig keer modaal, bijeen om over armoede te praten. Ervaringsdeskundigen waren er niet op de thema-avond over armoede in Etten-Leur, althans niet in ónze groep, dus wij deden noodgedwongen een poging ons in te leven. Dat voelde ongemakkelijk.

7 november