‘Open de deur eens en bedank uw bezorger’

Bezorging krant

Via deze weg reageer ik op de brief van Jos Kooiman van 24 november in BN DeStem. Wat fijn dat de krant bij u goed bezorgd wordt. Ik laat dit middels een briefje altijd even weten aan mijn bezorgadressen als ik er wegens vakantie even niet ben, wat zeer gewaardeerd wordt. Helaas wordt het steeds moeilijker om bij afwezigheid een vervanger te vinden. Er is een groot tekort aan krantenbezorgers, de meesten zijn al op leeftijd en bezorgen vaak al dubbele wijken. Jammer dat uw bezorger u geen goed nieuwjaar komt wensen. Dat is een mooie gelegenheid om hem of haar te bedanken, maar u daarvoor kunt ook ’s morgens eens de deur open doen. Zelf bezorg ik al 30 jaar, heerlijk buiten. Ik hoef niet naar de sportschool. Dit is mijn dagelijkse beweging en ik word er nog voor betaald ook.