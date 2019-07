Op erkenning van je identiteit staat geen prijs

door Sophie Schers

Denk je aan transgender personen, dan denken veel mensen aan operaties, andere voornaamwoorden en misschien springt er een transgender BN’er te binnen. Je denkt niet zo snel aan een afspraak met twee ambtenaren van de burgerlijke stand op het gemeentehuis. Maar sinds 1 juli 2014 kunnen alle transgender personen vanaf 16 jaar, met een bezoekje aan het gemeentehuis waar hun geboorteakte ligt, met een verklaring van een deskundige in de hand, hun registratie van geslacht wijzigen. Tot dan toe moest er ingegrepen zijn in het lichaam van trans personen met operaties én onvruchtbaarheid voordat ze van de overheid bevestiging van hun geslacht kregen. Deze wetswijziging was dus een grote stap voorwaarts voor de transgendergemeenschap.

Quote De goedwillen­de ouders en rechter gaan dan nog altijd over het geslacht van het kind Sophie Schers Bevestiging van je geslacht krijg je als trans persoon desalniettemin nog altijd niet cadeau. De eerste zestien jaar van je leven moet je maar hopen dat volwassenen (onder wie je ouders) zo goedwillend zijn dat ze je identiteit respecteren. Op school, op de sportclub en bij de huisarts is het niet vanzelfsprekend dat je naam en geslacht worden gerespecteerd. Er zijn ook nog altijd veel ouders die grote moeite hebben met de identiteit van hun kind, alsof wat het kind tussen de benen heeft zitten belangrijker is in het leven dan hoe het kind zich voelt.

Daarom is het positief dat de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, in april van dit jaar heeft voorgesteld om kinderen onder de 16 met een aanpassing van de wet toegang te geven tot wijziging van de geslachtsregistratie. Alleen wil hij dat je als kind met je ouders naar de rechter gaat om daar toestemming te krijgen voor die bevestiging van je geslacht. De rechter gaat dan toetsen of een wijziging van de geslachtsregistratie in het belang van het kind is. De goedwillende ouders en rechter gaan dan nog altijd over het geslacht van het kind.

Huiselijk geweld

Goedwillende mensen zijn super belangrijk. Zij maken dat gemeenten als Roosendaal, Oss en Eindhoven officiële Regenboogsteden zijn, Noord-Brabant een Regenboogprovincie is en tachtig Brabantse scholen een Gender & Sexuality Alliance (GSA's) hebben van lhbt- en hetero-scholieren en -docenten. Maar ondanks hen hebben transgender kinderen met meer huiselijk geweld en met meer pesten en geweld op school te maken. De overheid zou daarom onvoorwaardelijk achter deze kinderen moeten gaan staan in plaats van ze dwingen door hoepels te laten springen voor erkenning van hun identiteit.

Aan een rechtszaak zit namelijk ook een prijskaartje van 450 à 2.000 euro. Terwijl ieder ander kind vanaf de geboorte geheel gratis bevestigd wordt in hun geslacht, wordt diezelfde bevestiging voor transgender kinderen een luxe. Menig ouder zal besluiten te wachten tot het kind 16 jaar is, wanneer er geen rechter meer nodig is.

Quote Al deze kinderen varen namelijk wel bij bevesti­ging van hun geslacht en de overheid kan daar het goede voorbeeld in geven Sophie Schers De rechter zorgt volgens minister Dekker voor zorgvuldigheid. Hij denkt namelijk dat een meer eenvoudige procedure leidt tot kinderen die hun geslacht ook weer terug willen wijzigen, omdat hun genderidentiteit minder vast staat. De behoedzaamheid van de minister is echter misplaatst. Dekker wil een groep kinderen behoeden voor een zogenaamd 'verkeerd' besluit, terwijl er echt helemaal niets mis is met een meer fluïde genderidentiteit. Als de minister echt om deze groep gaf, zou hij het mogelijk maken om de geslachtsregistratie voor deze kinderen door te laten strepen. Dat doet hij niet. De kinderen met een fluïde genderidentiteit móeten kiezen, je bent jongen óf meisje.

Met de procedure via de rechter maakt Dekker het voor de kinderen voor wie het geslacht wel vast staat onnodig ingewikkeld om administratieve bevestiging van geslacht te krijgen. Hij ziet dan over het hoofd dat zowel de kinderen met een fluïde genderidentiteit áls de kinderen die overduidelijk transgender meisje of transgender jongen zijn, hieronder zullen lijden. Al deze kinderen varen namelijk wel bij bevestiging van hun geslacht en de overheid kan daar het goede voorbeeld in geven.

Veilige scholen

Amerikaans onderzoek toont aan hoe transgender kinderen opleven wanneer ze bevestigd worden in hun geslacht. Het tegenovergestelde, kinderen hun geslacht ontkennen, veroorzaakt depressie en zelfmoordgedachten. Bevestiging krijgen van je identiteit is dus van levensbelang voor deze kinderen. Het is daarom niet voor niets dat Transgender Netwerk Nederland (TNN) strijdt voor veilige scholen, een veilig thuis én een eenvoudige wijziging van de geslachtsregistratie voor kinderen. Minister Dekker kan het goede voorbeeld geven aan alle goedwillende (maar ook de twijfelende) mensen en organisaties in dit jaar dat het Verdrag voor de Rechten van het Kind dertig jaar bestaat.

Transgender kinderen hebben recht op echte bescherming van hun identiteit. Ouders, GSA's en Regenboogsteden hebben daar een rol in, maar de wet stelt de norm. Zolang de overheid het geslacht van kinderen ter discussie stelt in een rechtbank, hebben minder goedwillende mensen een reden dat in het dagelijks leven van deze kinderen ook te blijven doen. Daarom moet het kabinet de administratieve wijziging van de registratie van geslacht op een eenvoudige manier toegankelijk maken voor kinderen onder de 16 jaar. Op erkenning van je identiteit hoort namelijk geen prijs te staan, geldelijk noch psychisch.