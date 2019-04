‘Ook voor mbo moet er titel komen’

Titel

Wat goed dat Nieke Schilders in BN DeStem van woensdag 10 april een lans breekt voor (v)mbo-studenten. Steeds meer jonge mensen hebben een titel, van Ing tot Ir en van Bachelor tot Master. Hoogste tijd dat ook praktijkgerichte vakmensen een titel krijgen, vindt Schilders. Ik sluit mij daar bij aan. Gelukkig kunnen leergierige, gemotiveerde vmbo-leerlingen uit de theoretische leerweg van het vmbo overstappen naar de havo en vanuit de havo doorstromen naar hbo. Of de route loopt via mbo 4 naar hbo. Vmbo’ers moeten als ze beroepsgericht verder willen, wettelijk verplicht na hun opleiding hun volledige beroepskwalificatie halen in het mbo. Afgestudeerde vakmensen zijn normaal gesproken middelbaar opgeleid, de kwalificatie ‘laagopgeleid’ is dus onterecht.

Terugkomend op het pleidooi van Nieke: voor het mbo zou net als bij het hbo en de universiteit ook een titel moeten zijn. De titel Associate Degree (AD) bestaat al voor de verkorte hbo-opleidingen tussen mbo en het reguliere 4-jarig hbo. Naar mijn mening moet het mbo praktijkgericht kunnen wordt verdiept. Daarmee krijgt het een beter aanzien en wordt de leerweg via het vmbo aantrekkelijker, met uitzicht op een gekwalificeerde carrière als uitvoerend vakman/ -vrouw.

Volledig scherm © Van Assendelft Ton Wirken, Teteringen

Elektrisch

Steeds meer twijfels heb ik omtrent het intelligentieniveau van journalisten die er telkens op hameren dat we met zijn allen elektrisch moeten gaan rijden om de CO2-uitstoot te verminderen. Welke journalist durft het aan eens eerlijk te schrijven dat elektrisch tijden alleen maar een verschuiving geeft van CO2-uitstoot van het wagenpark naar de elektriciteitscentrales. Bovendien kan het huidige stroomnet het niet aan als iedereen zijn auto op moet laten.

Kees Veerbeek, Zundert

Energienota

Indertijd hebben wij een 3-jarig contract afgesloten met een energieleverancier voor een vaste gas-en elektraprijs. Dit contract loopt in februari 2020 af. Zonder enig overleg met de klant heeft de leverancier het voorschotmaandbedrag afgelopen januari verhoogt van 122 naar 130 euro. Sinds kort hebben we een zogenoemde slimme meter, die iedere maand het verbruik aangeeft. In maart zaten we op 79 kWh (elektra) en 32 m3 (gas) lager dan gemiddeld vergeleken met soortgelijke huishoudens (tweepersoons in tussenwoning). Op onze jaarafrekening werd duidelijk dat we te veel aan voorschotten hebben betaald. We kregen geld terug.

En ondertussen maakt onze premier bekend dat het bedrijfsleven CO2-belasting gaat betalen en de energierekening van burger niet (veel) duurder wordt. Maar wat schetst onze verbazing: het nieuwe voorstel van onze energieleverancier is om ons maandvoorschot te verhogen van 130 naar 154 euro! Iets in mij zegt dat dit niet klopt. Dat we hier op een legale wijze worden bestolen.

Jaap Vreugdenhil, Klundert

Terug

Alleen de PVV zou volgens briefschrijfster Maayke Jong-Doppen tegen het pardon voor Lily en Howick en hun moeder (uit het veilige Armenië) zijn (BN DeStem brieven, 13-4). Alle feitenkennis ontbreekt in haar relaas. Deze kinderen zijn hier geworteld vanwege het feit dat hun moeder keer op keer in beroep is gegaan. Uiteindelijk kregen ze toch een pardon. Dit heeft niets met Rechten voor het Kind of Mensenrechten te maken. Het gaat gewoon om misbruik van een humaan asielbeleid. En met haar verwijt aan het ‘angst zaaien door de PVV’ met ‘waar heb ik dat meer gezien’ maakt de briefschrijfster zich juist schuldig aan datgene wat ze een ander verwijt.

Volledig scherm Sir David Attenborough. © bbc Leon Nelen, Kruisland

Sir David Attenborough

Sir David Attenborough, de aimabele maker van wildlife-documentaires, laat zich op 93-jarige leeftijd nog voor het klimaatkarretje spannen. Door nu de noodklok te luiden wil de man, die 60 jaar lang de hele wereld over vloog, wellicht zo zijn CO2-uitstoot compenseren. Hij komt warempel nog met nieuwe feiten ook, zoals dat 96 procent van de zoogdieren op aarde mensen en door mensen gehouden dieren zijn. Slechts 4 procent zijn nog wilde dieren. Dat is maar goed ook, anders zouden we dagelijks in een veredeld ‘Beekse Bergen’ rondrijden en zou uitstappen gevaarlijk zijn.

Attenborough was tijdens het Parijse klimaatakkoord nog optimistisch (2015), maar is nu geschrokken van de snelle klimaatverandering. Een uitspraak over klimaatverandering over een periode van vier jaar is wel erg prematuur sir David! Omdat hij een persoon met aanzien is, zal zijn presentatie op BBC veel impact hebben, vergelijkbaar met Inconvenient truth van Al Gore. Oh ja, wat is daar ook alweer van overgebleven?