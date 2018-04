Ook Ralph Hamers staat weleens in de file

Wereldwijd is dat anders. De rijkste man ter wereld, Amazon-baas Jeff Bezos, is op dit moment 132 miljard dollar waard. Daarmee is hij 132 miljard keer rijker dan, bijvoorbeeld, een voddenraapster in India die ’s ochtends nog maar moet zien of zij ’s avonds te eten heeft. Gelukkig is er nóg een verhaal. Want ongelijkheid gaat niet alleen over geld. Ongelijkheid gaat ook over kansen op onderwijs en gezondheidszorg, over rechten tussen mannen en vrouwen, rassen en religies. Ongelijkheid gaat over toegang tot schoon water, tot elektriciteit en tot internet. En over eerlijke behandeling door de politie of een gemeenteambtenaar. Wanneer we ongelijkheid wat breder bekijken dan economische ongelijkheid, dan is zij de afgelopen eeuw oneindig afgenomen en neemt zij steeds verder af.