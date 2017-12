Onderwijs en zorg: zoek verbinding

GastopinieDe toename van zorgleerlingen in een klas, zorgt onder meer voor de hoge werkdruk op basisscholen. Niet alleen extra geld, ook betere samenwerking tussen onderwijs en zorg is nodig.

door Lian Smits en Dave Ensberg-Kleijkers

Geregeld verschijnen er berichten over de toegenomen werkdruk in het basisonderwijs. De ene leraar na de andere dreigt om te vallen. Eén van de daarbij genoemde oorzaken is de invoering van ‘passend onderwijs’. Hierdoor gaan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte – zogenoemde ‘zorgleerlingen’ – minder snel naar een speciale school.

Quote Er moet geld bij, maar er is ook meer aandacht nodig voor de complexiteit van passend onderwijs in relatie tot werkdruk bij docenten Lian Smits en Dave Ensberg-Kleijkers Reguliere scholen behoren deze zorgleerlingen succesvol van goed onderwijs te voorzien. Dat kan alleen als we op een andere manier naar het onderwijs kijken. Veel vragen van kinderen zijn niet alleen van didactische aard, maar hebben te maken met opgroeien, gedrag en veiligheid thuis. Onderwijs en zorg verbinden, samenwerkende teams creëren op scholen; dat kan de cruciale sleutel zijn tot het verminderen van werkdruk en het efficiënter en effectiever investeren in de toekomst van kinderen.

DUO Onderwijsonderzoek doet jaarlijks onderzoek uit naar de effecten van passend onderwijs op de werkdruk(beleving) van leerkrachten. Het percentage docenten dat van mening is dat zijn werkdruk als gevolg van passend onderwijs is toegenomen, is gestegen van 75 procent in 2015 naar 87 procent in 2016 en liefst 93 procent in 2017. Als belangrijkste oorzaak hiervoor noemt 62 procent het groeiend aantal leerlingen in de klas, dat extra ondersteuning nodig heeft. Gemiddeld hebben de ondervraagde leerkrachten vijf van deze leerlingen in de klas. Volgens 79 procent gaat de extra aandacht voor deze leerlingen ten koste van aandacht voor de ‘gewone’ leerlingen. Zorgwekkende statistieken die mede verklaren waarom leerkrachten in het basisonderwijs op 12 december weer massaal gingen staken.

Volledig scherm Kinderen moeten waar mogelijk naar een school kunnen waar ze vriendjes uit de buurt tegenkomen. © Frank de Roo

Quote De praktijk leert dat met een leerling er niet alleen een kind de klas binnenkomt, maar ook zijn thuissituatie Lian Smits en Dave Ensberg-Kleijkers De door actiegroep PO in Actie voorgestelde oplossingen zijn primair financieel van aard. Er moet geld bij. Begrijpelijk, maar tegelijkertijd is meer aandacht nodig voor de complexiteit van passend onderwijs – en de brede kind- en gezinsproblemen in scholen – in relatie tot werkdruk bij docenten. Op zichzelf is passend onderwijs een positieve ontwikkeling: we streven als samenleving op allerlei manieren naar ‘inclusie’. Zo behoren kinderen, ongeacht hun zorgvraag, zoveel mogelijk naar de school van hun keuze te kunnen gaan. Een school waar ze vriendjes uit de buurt tegenkomen. Een school die qua onderwijsconcept past bij hun onderwijsbehoefte en de waarden en normen van hun ouders.

De praktijk leert dat met een leerling er niet alleen een kind de klas binnenkomt, maar ook zijn thuissituatie. Een thuissituatie met soms lastige vraagstukken als armoede, ziekte, geweld, verslaving, trauma’s, misbruik, onveiligheid en complexe echtscheidingen. Vraagstukken die stuk voor stuk invloed hebben op het gedrag en de ontwikkeling van een kind. Dit soort vraagstukken zijn regelmatig complex voor leerkrachten. Veel van de gevoelde werkdruk heeft hiermee te maken, mede vanuit het grote verantwoordelijkheidsgevoel van docenten. De keuze om kinderen uiteindelijk door te verwijzen naar een spe­ciale school, is niet altijd de beste. Kinderen die met een negatieve aanleiding worden gedwongen de overstap te maken, kunnen daar flink last van krijgen. De overheid voerde in 2014 de Wet passend onderwijs in om de overgang te maken van ‘exclusie’ naar ‘inclusie’ van kinderen in het onderwijs.

Zo’n ingrijpende transformatie ontstaat echter niet zomaar. Daarvoor is visie, beleid en geduld nodig. In dit transformatieproces vormt school een centrale spil. School en het docententeam maken of breken passend onderwijs door effectief vakmanschap in en rondom de klas, en het bewustzijn voor de thuissituaties van kinderen. Deze opdracht kan alleen samen met het specialistisch onderwijs én zorgpartners worden uitgevoerd. Natuurlijk is het lastig dat er grote verschillen zijn tussen ministeries, visie, geldstromen en aansturing tussen onderwijs en zorg. Maar hoe kun je bedenken dat onderwijs zonder zorg kan en zorg zonder onderwijs?

Volledig scherm De grote protestmanifestatie op het Malieveld in Den Haag, afgelopen 5 oktober. © ANP

Kinderen die moeilijk gedrag laten zien of juist opmerkelijk stil zijn, behoren voor veel leerkrachten tot een moeilijke groep. De problemen staan doorgaans niet op zichzelf; ze maken onderdeel uit van een breder, sociaal probleem rondom het kind en diens gezin. Opvallend genoeg werken de professionals en de school nu vaak langs elkaar heen. Ondanks alle veranderingen in wet- en regelgeving in dat kader. Kernvraag is daarom: hoe kunnen professionals kinderen en hun gezin bieden wat nodig is voor een goede ontwikkeling?

De vorm van integrale onderwijs-zorgteams met kennis uit zorg en (specialistisch) onderwijs, kan een oplossing zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Samen kunnen zij werken aan een nieuw type kennisfundament, met school als basis. Ook voor de arbeidsschaarste de komende jaren, in zowel zorg als onderwijs, is nauwere samenwerking cruciaal. Het kan en moet echt beter!