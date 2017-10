Onacceptabel gedrag richting vrouwen moet stoppen

Elektrische auto

Waar ontstaat het beleid dat we allemaal in een elektrische auto moeten gaan rijden? Welk onderzoek heeft men daarvoor gebruikt? Hoeveel miljarden gaan er weer besteed worden door de overheid? Heeft men de mislukte subsidie van 5 miljard voor hybrideauto’s vergeten?

Moeten we rond gaan rijden met miljoenen gigantische accu’s in onze auto’s? Kunnen we dan nog rondrijden met aanhangwagentjes, caravans, campers, bestelbusjes en vrachtwagens?

Is er genoeg capaciteit voor de productie van al deze accu’s? Zijn er genoeg grondstoffen? Zitten we op een gegeven moment niet met een enorme hoeveelheid chemisch afval dat niet verwerkt kan worden? Hoe moet dat straks als iedereen ’s nachts zijn auto aan de lader zet, terwijl alleen overdag de zonnepanelen hun werk kunnen doen? Allemaal vragen waarop ik nog geen antwoord gehoord heb.

Ongewenst

In wat voor nare samenleving zijn wij beland, dat mijn vriendelijke en respectvol bedoelde glimlach naar dames op straat, door hen met afgrijzen wordt beantwoord. Naar ik begrijp omdat kennelijk minstens één op de drie tot vier vrouwen te maken krijgt met ongewenste seksuele intimiteiten en/of intimidatie. Ik respecteer vrouwen! Dit voor vrouwen zo traumatiserend gedrag door mannen is volstrekt onacceptabel en moet stoppen. Punt uit!

Houseparty

Het artikel in BN DeStem van 23 oktober jl. over de illegale houseparty in Dorst eindigde met ‘volgende keer misschien toch een zaaltje huren’. Als dat geluid midden in de nacht tot op ruim 5 kilometer afstand in Oosterhout te horen is, zou ik het artikel liever beëindigen met ‘liever volgende keer en ook deze keer gewoon een bekeuring uitschrijven’.