Omvang stal zegt niets over welzijn van vee

Wakker Dier heeft een overzicht laten maken door Wageningen Environmental Research naar de ontwikkeling van het aantal megastallen in ons land in de diverse veehouderijsectoren: vlees- en fokvarkens, melkvee, vleeskalveren, legkippen, vleeskuikens, melkgeiten. Het gaat om de periode 2010 tot en met april 2017. Hieruit blijkt dat het aantal megastallen - de definitie staat geformuleerd in het rapport - sinds 2010 in Nederland met 76 procent is gestegen van 456 naar 801. De sterkste groei vond plaats in provincies waar op dat moment nog relatief weinig megastallen stonden.