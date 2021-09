Oh my God! Een koffertje! Bizar

Mijn vrouw reageert uitermate sereen en roert wat in haar koffie. ,,Oh is dat zo mevrouwtje? Gaan wij dit niet geloven?” Ik gniffel en kijk ietwat loom over mijn krant heen naar mijn dochter. Dat wij niet meteen in standje blinde paniek schieten bij kindergegil heeft allereerst te maken met onze nuchtere manier van opvoeden. We zijn vaak toch geneigd om eerst maar eens even een reële inschatting te maken van de situatie in plaats van dat we instant meegaan in hysterische stemmingmakerij.