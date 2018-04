Van de hoofdredactieDinsdagochtend, 7 uur. Pushbericht van BN DeStem op mijn telefoon: Gehandicapte Noortje (21) uit Roosendaal dwingt debat af met brief aan Rutte: 40.000 handtekeningen opgehaald. Ik knipper met mijn ogen, ik lees het goed. Ze heeft het gewoon voor elkaar gekregen, in nog geen vier dagen tijd.

Het verhaal van Noortje begint op 6 april. Of nou ja, eigenlijk al veel eerder. Maar die vrijdag schrijft ze op Facebook een open brief aan premier Mark Rutte. Ze is boos over het aangekondigde wetsvoorstel dat werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon mogen gaan betalen. Noortje zit in een rolstoel, maar wil gewoon meedoen. Ze loopt stage bij de politie, dat gaat goed. En dit wil ze graag zo houden. De nieuwe wet dreigt roet in het eten te gooien. Noortje schrijft: ,,Ik moet vechten om een goede plek in de maatschappij te krijgen. Door de voorgestelde wet wordt mij het recht op een goed betaalde baan en pensioen ontnomen … er zijn ook mensen met een beperking die net zo productief zijn als een werknemer zonder beperking en misschien nog wel meer, omdat we meer bewijsdrang hebben.’’

Quote Ik lees het goed, ze heeft het voor elkaar gekregen in vier dagen tijd Hille van der Kaa Onze redacteur Alfred de Bruin en Noortje kennen elkaar vaag van een les die hij ooit bij haar op school gaf. Hij krijgt haar relaas onder ogen en besluit er een online artikel aan te wijden. Dit geeft een zwieper aan haar noodkreet. Onze Brabantse buurkranten nemen het verhaal over en binnen een paar uur wordt haar bericht duizenden keren gedeeld. Het bereikt de politiek: Groen-Links, SP en D66 laten weten achter haar brief te staan. Rutte, op staatsbezoek in China, reageert niet. Maar Noortje is strijdlustig. ,,Mocht ik niets horen, dan stuur ik de brief nog een keer. Maar dan aangetekend”, schrijft onze verslaggever Sebastiaan Quekel zondagochtend uit haar mond op. Haar telefoon staat dan al twee dagen roodgloeiend.

Later die dag raakt alles in een stroomversnelling. Want Rutte reageert alsnog, op Twitter. Landelijke kranten publiceren haar verhaal op maandag. In BN DeStem verschijnt nog eens een groot artikel. Dan krijgt Alfred het bericht dat ze die avond op televisie komt. Noortje doet bij Pauw haar verhaal en start een petitie om een debat af te dwingen in de Tweede Kamer. Met resultaat. Haar site ligt er die avond meteen uit. De 40.000 benodigde handtekeningen zijn de volgende ochtend al binnen.

Bizar eigenlijk, als je hierbij stilstaat. Hoe één persoon, ondersteund door sociale en traditionele media, zo snel haar punt in de Twee-de Kamer krijgt. Hoe een oproep op Facebook, via BN DeStem, nog geen vier dagen later uitmondt in een agenda-item voor de landelijke politiek. ‘De politiek deint mee op de waan van de dag’, hoorde ik een immer kritische vriendin zeggen. ‘Fantastisch dat iemand dit zo voor elkaar krijgt, sprak een collega. En collega Alfred? Die glimlacht. ,,Het viel me toen in de klas al op dat het een pittige dame is.” Noortje, die komt er wel.

Hille van der Kaa, hoofdredacteur