Nooit meer oorlog? De boodschap landt maar niet

In Waalre was afgelopen woensdag de 73e provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders. Jac Kriens uit Breda was een van de gastsprekers. Hier een samenvatting van zijn toespraak.

door Jac Kriens

GASTOPINIE

Oorlog zit in onze genen, leerde ik op school. Strijd, territoriumdrang, jaloezie, alles is goed. Ik begreep wat deze dreigende woorden betekenden, toen we het in de zesde klas hadden over de grote volksverhuizingen. Hele volksstammen werden voortgejaagd door woeste horden onder leiding van Attila de Hun. Op kaarten zag ik hoe de Hunnen zich in de beschaving van de klassieke Romeinen boorden. Daarna werd Europa eeuwenlang geteisterd door Goten, Juten, Saracenen, Ostrogoten, Hunnen en Vikingen.

Het oude continent is nooit een broedplaats van vrede geweest. Naast oorlog en revoluties teisterden ook rampen de bevolking. Mislukte oogsten, droogte, kou, maar ook pest, cholera, de pokken… Er vielen honderden, duizenden slachtoffers. In principe waren het altijd de zwaksten die voor de keus werden gesteld: verzetten of vluchten. Weg, maar waar naartoe?

Hoogste graad

Waar het minder erg is, waar je rust vindt, waar je kunt overleven. Mijn leven lang heb ik gelezen, gekeken en geluisterd. Zelden was er in de media een dag zonder geweld. Sterker nog, ik heb geleerd dat de mensheid de hoogste graad van geweld en wreedheid heeft bereikt. De 20ste eeuw vierde zijn technisch kunnen met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Andere strijdtonelen volgden met enorme verwoestingen, maar vooral veel en onvoorstelbaar persoonlijk leed.

Na WO I is Europa gaan herdenken. Overal verrezen monumenten, gedenktekens en knekelhuizen. Niet om de overwinning te vieren, maar om doden te herdenken. In de hoop dat het de laatste oorlog zou zijn. Later worden monumenten opgericht om de gevallenen van WO II en andere oorlogen te eren.

Frankrijk telt alleen al 37.000 officiële monumenten. Nederland kent niet zo’n uitbundige monumentale herdenkingstraditie. De jongere generaties moeten het vooral doen met verhalen, foto’s en ‘belevingen’. Er zijn nog veteranen, maar de meeste ooggetuigen van de WO II zijn al niet meer in leven. De lessen ‘Nooit meer oorlog’ en ‘Nooit meer Auschwitz’ zijn helaas niet aangekomen. De wereld is nog steeds een kruitvat. Er ligt een gordel van instabiliteit over de wereld, waaruit onschuldige weerloze burgers de wijk moeten nemen. Weg, maar waar naartoe?

Geleerd

Na WO I werd gezegd: ‘Nooit meer oorlog’. Na WO II: ‘Nooit meer Auschwitz’. Een levenloos kind in de Turkse branding doet de wereld opveren: ,,Dat kan niet, dat mag niet!’’ Hebben wij geleerd van de lessen uit het verleden?

Herdenken om te leren, dat is de strekking van de vele herdenkingen door het jaar heen, ieder jaar weer. Ieder jaar sterven ooggetuigen van het geweld dat we bij hoog en laag afzweren. Hun verhalen sterven niet. Maar doen wij er iets mee?

Als ik om me heen kijk, zie ik het fiasco van de mensheid. Wij willen wel, maar de oplossing lijkt buiten ons bereik. Wij, de herdenkers van vandaag, moeten de jongeren, de kinderen van morgen en overmorgen, vrijwaren van geweld, honger en dorst. Wij moeten ze beschermen tegen oorlog. Dat is onze grootste opgaaf: ervoor zorgen dat jongeren het beter doen dan wij. Dat gaat verder dan herdenken.