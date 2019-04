Niet isoleren? Beetje dom!

GASTOPINIEIsolatie in combinatie met goede ventilatie verbetert het comfort in de woning absoluut. Goed voor je portemonnee, goed voor het klimaat, goed voor je gezondheid.

door Oscar Dusschooten

De energietransitie is voor de komende dertig jaar een belangrijke opgave in Nederland. Daarom wordt er veel informatie over verstrekt. Helaas wordt er ook veel verwarring gezaaid, soms desinformatie gegeven of worden onwaarheden verspreid. Zeker als het om het isoleren van woningen gaat is dat helaas aan de orde.

Wat is onze opgave in de energietransitie? We stoten te veel CO2 uit, en de uitstoot van CO2 veroorzaakt (mede) het broeikaseffect, de opwarming van de aarde en extreme weersveranderingen. Daar is zo’n 97 procent van de wereld wel van overtuigd. De uitstoot moet dus minder. Een belangrijke ‘bron’ van CO2-uitstoot vormen fossiele brandstoffen: benzine, gas en kolen. Deze brandstoffen gebruiken wij veel in ons dagelijkse leven, bij vervoer, wonen en werken. Maar we kunnen relatief eenvoudig minder schadelijke alternatieven gebruiken. Denk aan stroom uit zon of wind of aan (rest)warmte, die we kunnen gebruiken zonder directe uitstoot van CO2.

Aanpassingen

Naast andere vormen van energie moeten we ervoor zorgen dat we niet méér energie gebruiken dan strikt noodzakelijk. Dat kunnen we op twee manieren doen: door aanpassing van ons eigen gedrag óf door aanpassing van onze omgeving. Voorbeelden van het eerste zijn: de auto vaker laten staan, geen lichten aan als dat niet nodig is, deuren niet onnodig open laten bij koud of (erg) warm weer en minder lang douchen. Voorbeelden van het tweede: energiezuinige apparaten zoals koelkast, wasmachine, auto, led-verlichting, de verwarming in huis optimaal (laten) inregelen en je huis zo energiezuinig mogelijk maken.

Quote Wanneer je huis de warmte vasthoudt, hoeft de kachel minder hard te werken Oscar Dusschooten De (vaak) makkelijkste manier om dat te doen, is het isoleren van je huis: ervoor zorgen dat bij kou de warmte lekker in huis blijft. Wanneer je huis de warmte vasthoudt, hoeft de kachel minder hard te werken. Wat er niet uitgaat, hoef je er ook niet extra in. Dat snapt iedereen.

Los van de temperatuur in huis moet je zorgen voor een goed binnenklimaat. Dat betekent op tijd luchten en zorgen voor voldoende ventilatie. Dat kan op vele manieren: van geavanceerde WTW-systemen met CO2- en NOx-sturing tot ‘dauerluftung’ (ventilatierooster). Het is absoluut onjuist dat een slecht geïsoleerd, tochtig huis zorgt voor goede ventilatie! Sterker nog: een tochtig huis is niet alleen slecht voor je portemonnee, het is vaak ook slecht voor je gezondheid. Nog eens los van je wooncomfort wanneer je gordijnen bewegen door de tocht, er volop condens op de ramen zit of last hebt van omgevingsgeluid door enkel glas of ramen die in de sponningen trillen.

Kortom: isolatie in combinatie met goede ventilatie verbetert het comfort absoluut. Veel van onze huizen zijn niet zo gebouwd dat ze in alle seizoenen automatisch zorgen voor een prettig verblijf. Ze worden gebouwd met de stand van de techniek op dat moment. En door innovatie verbetert de techniek doorlopend. Milieu Centraal stelt niet voor niets dat ‘drie van de vier woningen in Nederland (nog) niet goed zijn geïsoleerd’.

Zakken vullen

Het is jammer dat deskundige bedrijven die dagelijks bezig zijn met verbetering van het binnenklimaat in onze woningen door sommigen worden betiteld als ‘isolatiemaffia’ en ‘zakkenvullers’. Over zakken vullen gesproken: een gemiddelde eengezinswoning zonder isolatie verbruikt jaarlijks zo’n 3.300 m3 gas. Een vergelijkbaar goed geïsoleerd huis heeft maar 600 m3 gas nodig. Dat scheelt zo’n 2.000 euro per jaar. Dát is pas zakken vullen!

Tot slot nog iets over de terugverdientijd van enkele investeringen in isolatie. Volgens de Consumentenbond en Milieu Centraal levert een investering in HR++ glas een rendement van 6 procent, dak- en vloerisolatie levert 8 procent op en spouwmuurisolatie 11 procent. Kom daar maar eens om bij je spaarbank!

Daarom kan de conclusie wat mij betreft alleen zijn: ‘Aan de slag met je huis’ en ‘Niet isoleren: een beetje dom’.