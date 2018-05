'Niemand mag een bijthond houden'

Bijthond

Mobiel

Ik reageer op het stuk: Jeugd verslaafd aan mobiel in BN DeStem van 17 mei. In principe ben ik het eens met de stelling, maar het artikel belicht enkel het gevaar van sociale media en niet de uitdagingen voor bijvoorbeeld universiteiten of hogescholen. Met een waarschuwing houd je de student niet af van Whats-App en Instagram. Mijn ouders waarschuwen mij ook dagelijks, maar de drang blijft. Daar ligt de uitdaging: gebruik deze nieuwsgierigheid! Instellingen kunnen leerstof aanbieden via internet en leermiddelen op een eigen YouTubekanaal zetten. Ook kunnen studie-WhatsAppgroepen worden opgericht, waarbij studenten vakinhoudelijk met elkaar kunnen samenwerken. Tot slot wil ik aangeven dat het makkelijk is om via Instagram of FaceTime één-op-één vragen te stellen aan docenten of een klasgenoot. Meer geld vrijmaken om te waarschuwen is zinloos, gebruik dat geld voor leermiddelen via sociale media. Die zijn nou eenmaal verworden tot eerste levensbehoefte.