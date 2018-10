'Niemand is positief over die tunnel’

Tunnel

De tunnel van de zuidelijke rondweg in Breda heeft al heel wat verwensingen op haar naam staan. Ik ken echt niemand die iets positiefs kan zeggen over deze nutteloze verbinding. Het begint er al mee dat de ‘zuidelijke rondweg’ helemaal geen rondweg is. Het is een verbinding van de A16 naar de A27 en vice versa. Zodra er ergens file staat, is deze verbindingsweg dé sluiproute!

Het is ook de enige weg waar iedereen met exact 50 km/u door de tunnel rijdt en om vervolgens met 70 km/u door het oranje verkeerslicht ter hoogte van de kruising met de Baronielaan te scheuren. Sowieso een levensgevaarlijke kruising, omdat je er vanaf de Baronielaan niet linksaf mag slaan, maar daar heeft menigeen lak aan.

Misschien kunnen we de tunnelbak beter volgooien met grond, er een mooie rotonde aanleggen en in het midden de troeteleik van de A58 planten. Dan kan verkeer vanaf de Claudius Prinsenlaan voortaan naar de A27 enverkeer vanaf de Koning Willem III-laan naar de A16. Dat levert vast meer tevredenheid op dan de huidige situatie.

Ted Martens, Bavel

Taal

Met verbazing las ik de uitstekende column van Yolanda Sjoukes afgelopen week over Doontspiekdutsj. Dat je nu ook al in Breda geen gesprek meer in het Nederlands kunt voeren. Mijn oplossing is om deze winkels te boycotten. Dit doe ik zelf al lange tijd. Als ik niet fatsoenlijk in het Nederlands te woord word gestaan, ga ik weg. Dit zouden meer Nederlanders moeten doen.

Volledig scherm Het MC Slotervaart uit Amsterdam is afgelopen week failliet verklaard. © Dingena Mol Fred Braam, Etten-Leur

Zorgverzekeraars

Zorgverzekaars zijn er niet voor de ziekenhuizen, las ik in BN DeStem van 26-10-2018. Dat klopt, en ze zijn er ook niet voor de patiënten. Zorgverzekeraars (liefst 49 stuks) zijn er alleen voor zichzelf en maken miljoenen winst over de rug van zieke mensen. Bovendien zijn de ziekenhuizen zelf ook aan investeringsmaatschappijen overgedaan, dus die sturen ook op zoveel mogelijk winst. De failliete ziekenhuizen tonen aan dat het privatiseringsplan uit 2006 van Hans Hoogervorst (VVD) faliekant is mislukt. De beoogde marktwerking is veel te duur gebleken.

Het is tijd voor bezinning. Hoe? Ziekenhuizen en zorgverzekering weer nationaliseren (één nationale zorgverzekering), numerus fixus voor medische opleidingen eraf, artsen en specialisten weer in loondienst met maximaal salaris (Balkenende-norm), medicijnen collectief (voordeliger) inkopen, onaangebroken medicijnen binnen de tht-termijn hergebruiken, verplegers/ verpleegsters beter betalen. Kostendekkende ziektekostenpremie en deze premie inhouden van salaris of uitkering (wanbetalersprobleem opgelost!). Met deze maatregelen kunnen de premies met tientallen euro’s omlaag en ook moet de zieken-discriminerende eigen bijdrage eraf. Als we als ontwikkeld land banken kunnen redden door ze op te kopen en te nationaliseren, dan moet dat ook voor een paar ziekenhuizen en vervolgens de hele zorg kunnen.