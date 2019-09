Negatieve spaarrente? Dan gaat mijn geld in een sok

Je hoort nog wel eens dat bij het opknappen van oude huizen geld gevonden wordt in spouwruimtes, onder een vloer of in de tuin. Op momenten dat het vertrouwen in banken afneemt, bewaren mensen hun geld liever thuis. In tijden van nood leidt dat soms tot creatieve verstopplekken, waaruit het geld pas decennia later weer tevoorschijn komt.