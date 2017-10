Neem juffen en meesters serieus: zij vormen basis van onze toekomst

door Rijan van Leest

Bij een ruime meerderheid van de basisscholen blijven de schooldeuren morgen gesloten. 60 procent van de schoolbesturen steunt de actie, 30 procent laat de keuze om mee te staken aan de leerkrachten. Het gevoel van onrechtvaardigheid wordt breed gedragen. Het gaat hier niet om een vakantiedag meer of minder, maar om scheefgroei in de verhouding tussen arbeid en loon, waarvan de gevolgen door de overheid worden onderschat.

Leerkrachten in het basisonderwijs worden betaald volgens schaal LA, tweedegraads docenten volgens schaal LB. In het eerste jaar scheelt dat amper 90 euro bruto per maand, maar na vijftien jaar is dat verschil opgelopen tot bijna 350 euro bruto per maand. Zowel de leerkracht in het basisonderwijs als de docent in het voortgezet onderwijs heeft een opleiding op minimaal bachelorniveau. Het verschil in de salarissen zit hem volgens staatssecretaris Dekker in het verschil aan werkdruk. Hij stelt dat het zwaarder is om les te geven aan een klas vol pubers dan aan basisschoolleerlingen. Een uitspraak die terecht tot grote irritaties leidde onder basisschoolleerkrachten.

Ten eerste is het niet te vergelijken. Elke docent of leerkracht heeft zijn eigen voorkeuren en talenten voor bepaalde groepen. Ten tweede wordt de werkdruk in het basisonderwijs voornamelijk veroorzaakt door verplichte administratieve rompslomp. Taken die vanuit de overheid zijn opgelegd.

Quote Werkdruk is een subjectief begrip. Belastbaarheid en beleving zijn voor iedereen verschillend Rijan van Leest

Voor leerkrachten in het primair onderwijs het mogelijk door te stromen naar schaal LB. Toch kiest een groot deel ervoor dat niet te doen. De voornaamste reden is dat aan deze doorstroom vaak een opleidingseis wordt gesteld. Veel leerkrachten willen best nog een studie volgen, maar zijn realistisch: met de huidige werkdruk is dat voor de meesten onmogelijk.

Het probleem met werkdruk is dat het een subjectief begrip is. Belastbaarheid en beleving zijn immers voor iedereen verschillend. Toch is het een duidelijk signaal dat één op de vijf werknemers in het primair onderwijs kampt met burn-outklachten. Bovendien zijn burn-outs in het onderwijs besmettelijk: collega’s nemen de taken van de uitgevallen leerkracht over, want de titel ‘excellente school’ mag niet verloren gaan en de cito-normen moeten worden gehaald. Zo neemt de werkdruk van deze docenten verder toe en ontstaat er een ‘burn-outdomino’.

Met meer voorbereidingstijd, kleinere klassen, minder administratieve taken en meer geld voor onderwijsassistenten kunnen leerkrachten zich weer met minder stress richten op hun kerntaak. Voorlopig althans. Om goede gezonde leerkrachten te creëren en te behouden zijn namelijk ook andere maatregelen nodig: meer vertrouwen in de mensen en minder beperkingen door cijfers.

Quote Er wordt constant gekeken naar de kosten van onderwijs in plaats van naar de waarde ervan Rijan van Leest

Leerkrachten zijn sociale mensen met veel creativiteit en flexibiliteit. Eigenschappen die ten onder lijken te gaan in de steeds strakkere normen en eisen van overheid én ouders. Er moet zo efficiënt mogelijk met de middelen worden omgegaan en dat moet gemeten worden. Dat betekent dat alles inmiddels wordt uitgedrukt in geld, tijd en cito-scores. Er wordt constant gekeken naar de kosten van onderwijs in plaats van naar de waarde ervan.

Leerkrachten kunnen en willen het verschil maken, maar het wordt ze steeds lastiger gemaakt. De overheid lijkt niet te beseffen dat de basis voor verandering en vooruitgang wordt gelegd in het onderwijs. Door mensen met een onderwijshart niet serieus te nemen, neemt het land haar eigen toekomst niet serieus.

Te weinig leerkrachten en docenten voelen zich geroepen de politiek in te gaan. Dat moet veranderen. Onderwijs en politiek hebben dringend behoefte aan een minister van Onderwijs die rechtstreeks van de werkvloer komt. Het ambt van staatssecretaris mag een duobaan worden voor twee combifunctionarissen: 2,5 dag Binnenhof, 2,5 dag leerkracht. Zo ervaren de verantwoordelijken zelf de gevolgen van hun besluiten en hebben ze zicht op de behoeften van onze jongste generaties.

Zo zullen ze inzien wie de echte toekomstmakers van Nederland zijn: onze juffen en meesters.