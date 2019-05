‘Nederland wint het Eurovisie Songfestival’

De verwachtingen zijn hooggespannen voor het songfestival dit jaar. Gaat Nederland na 44 jaar (laatste Nederlandse winnaar was Teach-In met Ding-a-dong in 1975) eindelijk weer eens winnen? De grote concertzalen in ons land houden er al voorzichtig rekening mee, zo stond gisteren in deze krant. Ze hebben de ESF-weken van 2020 al met potlood in hun agenda's omcirkeld. Op radio en tv is menig muziekkenner lovend over de kansen van Duncan Laurence, die bij een breder publiek bekend werd door deelname aan The Voice of Holland in 2014. Donderdag 16 mei staat de singer-songwriter in Tel Aviv in de tweede halve finale van het ESF. Als Duncan die ronde overleeft, wacht op zaterdag 18 mei de grote finale. En de overwinning?