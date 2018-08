Brabantse camperrijders: 'Nederland is te vol het voor vrije gevoel'

Van de hoofdredactie Spoor bijster

8:30 Volgende week trek ik mijn wandelschoenen aan en loop ik van Amsterdam naar Den Bosch. Niet omdat de treinen niet rijden, zoals collega’s zich grappend afvragen. Of omdat mijn auto stuk is. Nee, ik houd simpelweg van wandelen. Ik wil ooit nog eens, net als mijn tante Jo, de Santiago de Compostella lopen. Mijn eerste tocht over het Pelgrimspad zal leren of dat ooit wat gaat worden.