Klimaatopinie

Lars Moratis & Frans Melissen verdedigden in hun opinie in BN De Stem van 27 maart het bekende (linkse) standpunt dat klimaatverandering niet meer te ontkennen valt, en dat iedereen die dat wel doet in de Fabeltjeskrant thuishoort. Nederland heeft een zeeklimaat, dat blijft het ook. Ook voor mij is het evident dat menselijk handelen bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dat wil nog niet zeggen dat als Nederland compleet CO2-uitstootvrij wordt, dat op wereldschaal iets uitmaakt.

China bouwt de komende jaren 1.171 nieuwe kolencentrales bovenop de 2.363 die ze al hebben. Duitsland breekt hele dorpen af om bruinkool te winnen, België en Duitsland breiden hun gasnet uit. Moratis en Melissen houden zelf graag het sprookje in stand dat Nederland ervoor gaat zorgen dat de aarde niet verder opwarmt. Omdat zij niet in willen gaan op steekhoudende argumenten die door Forum voor Democratie en PVV worden aangedragen. Aan duurzame ontwikkelingen wil iedereen graag meewerken, maar niet in een onrealistisch tempo en tegen duizelingwekkende kosten.

Rob Rijnders, Breda

Snelheid

Mensen toch, wees realistisch. Doordat de politie er een paar kilometer correctie vanaf trekt, kom je inderdaad soms uit op 1 kilometer te snel. Maar in werkelijkheid is dan 5 of 6 kilometer te hard gereden. Justitie heeft die tolerantie ingevoerd, omdat snelheidsmeters nooit een correcte snelheid aangeven, behalve degenen die geijkt zijn. Hou je aan de snelheid, dan ben je veilig bezig en ga niet blind klagen over 1 km-na-correctie, want dan zet je jezelf voor schut!

Kees Sandberg, Roosendaal

Hysterie?

Volledig scherm Özcan Akyol. © ANP De columns van Özcan Akyol lees ik met waardering en plezier. Zijn relativerende beschrijvingen van ingewikkelde problemen zijn een verademing. Verbaasd was ik over zijn loftuiting op de overwinning van Forum voor Democratie (FvD). Met angst en gespeelde zorg, leugens en overdrijving heeft de charmant narcistische Baudet veel mensen achter zijn denkbeelden gekregen. Relativering in plaats van adoratie past in reactie op een apocalyptische beschrijving van Nederland, ontkenning van klimaatverandering en samenzwering van traditionele partijen. De op drie na gelukkigste samenleving ter wereld wacht een zwarte toekomst. Angst voor een bedachte toekomst, niet gericht op redelijke oplossingen, maar op gedroomde ideeën. Aangevoerd door eenzijdig, dictatoriaal gevoed leiderschap: ‘De uil heeft gesproken, volg mij, de toekomst behoort u.’

Hoe zwaar zal de kater zijn als we ontwaken en ontdekken dat we weer ‘gewoon Nederlands’ hard moeten sappelen voor een schonere, meer rechtvaardige wereld. Een wereld die van bevoorrechten verwacht dat zij in compromissen denken. Soepelheid, redelijkheid, relativering en samenwerking zijn de richtinggevers. Niet angst en ondermijning van wat is. Onrechtvaardigheid en onverschilligheid bestrijd je niet met angst en egocentrisme, dat zouden we moeten weten, toch?