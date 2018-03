De collega’s zitten aan hun schermen geplakt. Links tikt verslaggever Sanne Schelfaut de laatste letters weg van de opening van de krant van donderdag. ,,Ik laat ’m los”, roept ze. ,,Oké!”, hoor ik op rechts. Rolf Finders pakt haar tekst over. Zijn ogen schieten van links naar rechts. Binnen een minuut geeft hij er een klap op. ,,Bergen kan weg!” De vormgever knikt en de eerste editie van de krant verlaat via de digitale snelweg het pand. Op naar de persen. Blik op links. Sanne slaakt één zucht en draait haar schouders. Dan buigt ze zich weer over haar toetsenbord. De tweede editie, Roosendaal, vertrekt over een kwartier. Op de verkiezingsavond telt iedere minuut.

Hoewel we met de redactie al zo’n 18 uur onderweg zijn, ziet iedereen er fris uit. Dat is wat adrenaline en liters koffie doen. Wel verraadt de geur op de vloer hard werken. Sanne, die even na twaalven haar derde versie voor Etten-Leur en Moerdijk wegstuurt, kijkt op van haar scherm. ,,Zo, klaar.” Twee minuten pauze en weer door. Want de edities Breda en Oosterhout moeten nog. Plus de verversingen van onze e-paper. Bovendien willen we onze lezers in de ochtend een complete analyse aanbieden op de site. Die maken we straks, midden in de nacht.